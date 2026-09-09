Meteoroloji’nin son tahminlerine göre hafta sonu sıcaklıklar yeniden yükseliyor. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu’da 39 dereceye yaklaşacak sıcaklıkların ardından pazartesi günü İstanbul dahil bazı illerde gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) güncel tahmin haritalarına göre, hafta sonuna kadar yurt genelinde az bulutlu ve sıcak hava etkisini hissettirmeye devam edecek.

Perşembe ve Cuma günlerinden itibaren yükselişe geçen sıcaklıklar, cumartesi ve pazar günleri Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da rekor seviyelere ulaşacak. Aydın, Manisa ve Muğla çevrelerinde termometrelerin 38-39 dereceleri görmesi beklenirken, iç bölgelerde de güneşli hava hakim kalacak.

Meteoroloji yeni tahmin raporunu yayımladı: İstanbul’a gök gürültülü sağanak uyarısı! Tarih netleşti

PAZARTESİ GÜNÜ HAVA TAMAMEN DEĞİŞİYOR

Haftanın ilk günü itibarıyla hava tablosunda değişiklik olacak. Pazartesi günü başta İstanbul olmak üzere Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Yalova gibi tüm Marmara illerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini gösterecek.

Meteoroloji yeni tahmin raporunu yayımladı: İstanbul’a gök gürültülü sağanak uyarısı! Tarih netleşti

Yağışlı hava kütlesi aynı zamanda Kuzey Ege (İzmir, Manisa, Kütahya), İç Anadolu'nun batısı (Eskişehir) ve Batı Karadeniz (Bolu, Düzce, Zonguldak) hattına kadar yayılacak.

Meteoroloji yeni tahmin raporunu yayımladı: İstanbul’a gök gürültülü sağanak uyarısı! Tarih netleşti

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji yeni tahmin raporunu yayımladı: İstanbul’a gök gürültülü sağanak uyarısı! Tarih netleşti

Genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

Haberle İlgili Daha Fazlası