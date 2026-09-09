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Dünya

Yumurta alarmı büyüyor! Salmonella salgınında vaka sayısı 318'e çıktı

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Yumurta alarmı büyüyor! Salmonella salgınında vaka sayısı 318'e çıktı

Belçika’da yumurtalardan kaynaklandığı belirtilen Salmonella salgını devam ediyor. Ülkede dört yeni vakanın daha tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 318’e yükseldiği açıklandı.

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Belçika’da yumurta kaynaklı Salmonella salgınına ilişkin endişe sürüyor. Ülkenin Flaman bölgesindeki Geel kentinde bulunan Laerco çiftliğinden çıkan yumurtalarla bağlantılı salgının henüz sona ermediği bildirildi.

Belçika bilim kurulu Sciensano tarafından yapılan son güncellemede, salgın kapsamında dört yeni vakanın daha doğrulandığı belirtildi. Böylece hastalığa yakalananların toplam sayısı 318’e yükseldi.

Yetkililer, alınan önlemlere rağmen yeni vakaların görülmeye devam ettiğine dikkat çekerek salgının henüz tamamen kontrol altına alınamadığını bildirdi.

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ÇİFTLİKTE ÜRETİM DURDURULDU

Salmonella virüsü ilk olarak Geel’deki Laerco çiftliğinde tespit edildi. Mayıs ayında yapılan geniş çaplı geri çağırma kapsamında çiftlikte üretilen tüm yumurtalar piyasadan toplatıldı.

İlk incelemelerde çiftlikte bulunan dört kümesten yalnızca birinde Salmonella tespit edildi. Ancak vakaların azalmaması üzerine yeni numuneler alındı. Yapılan kontrollerde ikinci bir kümeste daha Salmonella virüsüne rastlandı.

Bunun üzerine çiftlikteki tüm üretim faaliyetleri durduruldu.

RİSKLİ YUMURTALAR İÇİN UYARI

Salmonella bulaşma ihtimali bulunan ürünlere ilişkin geri çağırma sürecinde, riskli olduğu belirlenen yumurtalar ve bu ürünlerin satıldığı marketler kamuoyuna duyuruldu.

Yetkililer, söz konusu yumurtaları satın alan tüketicilere ürünleri kesinlikle tüketmemeleri uyarısında bulundu. Riskli ürünlerin satın alındıkları mağazalara götürülerek iade edilmesi ve geri ödeme talep edilmesi istendi.

Sciensano ise üretimin durdurulmasının salgının kontrol altına alınması açısından önemli bir adım olduğunu, ancak yeni vakaların tamamen sona ermesinin zaman alabileceğini belirtti.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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