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3. Sayfa

Rehineler kurtuldu! İzmir’deki banka soyguncusu teslim oldu

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Rehineler kurtuldu! İzmir’deki banka soyguncusu teslim oldu

İzmir’de bir banka şubesine yönelik soygun girişimi ihbarı polisi harekete geçirdi. Soyguncunun silahla rehin aldığı kişileri kurtarmak için adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Özel harekât polislerinin de bölgeye gelmesiyle rehineler kurtarılırken, soyguncu teslim oldu.

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Olay, Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesinde meydana geldi. İddiaya göre, bankaya yönelik soygun girişimi yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

İzmir’de rehine krizi! Banka soyguncusu özel harekatı görünce teslim oldu
Başlık Resmiİzmir’de rehine krizi! Banka soyguncusu özel harekatı görünce teslim oldu

İÇERİDEKİLER REHİN ALINDI

Gelen ilk bilgiler arasında bankadakilerin silahla rehin alındığı bilgisi yer aldı. Olay yerine ulaşan ekipler, banka şubesi ve çevresinde güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.

İzmir’de rehine krizi! Banka soyguncusu özel harekatı görünce teslim oldu
Başlık Resmiİzmir’de rehine krizi! Banka soyguncusu özel harekatı görünce teslim oldu

BÖLGEYE ÖZEL HAREKÂT SEVK EDİLDİ

Sağlık ekiplerinin de hazır bulunduğu bölgeye özel harekât polisleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonrası soyguncu teslim olurken, rehineler de kurtarıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İzmir’de rehine krizi! Banka soyguncusu özel harekatı görünce teslim oldu
Başlık Resmiİzmir’de rehine krizi! Banka soyguncusu özel harekatı görünce teslim oldu
Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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