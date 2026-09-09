Rehineler kurtuldu! İzmir’deki banka soyguncusu teslim oldu
İzmir’de bir banka şubesine yönelik soygun girişimi ihbarı polisi harekete geçirdi. Soyguncunun silahla rehin aldığı kişileri kurtarmak için adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Özel harekât polislerinin de bölgeye gelmesiyle rehineler kurtarılırken, soyguncu teslim oldu.
Olay, Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesinde meydana geldi. İddiaya göre, bankaya yönelik soygun girişimi yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
İÇERİDEKİLER REHİN ALINDI
Gelen ilk bilgiler arasında bankadakilerin silahla rehin alındığı bilgisi yer aldı. Olay yerine ulaşan ekipler, banka şubesi ve çevresinde güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.
BÖLGEYE ÖZEL HAREKÂT SEVK EDİLDİ
Sağlık ekiplerinin de hazır bulunduğu bölgeye özel harekât polisleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonrası soyguncu teslim olurken, rehineler de kurtarıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.