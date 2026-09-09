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Spor

Galatasaray'ın 30 milyon euroluk teklifine ret: Başkandan Winsley Boteli itirafı

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Galatasaray'ın 30 milyon euroluk teklifine ret: Başkandan Winsley Boteli itirafı

Sion Kulübü Başkan Christian Constantin, 20 yaşındaki İsviçreli forvet Winsley Boteli için Galatasaray'ın 30 milyon euro ödemeyi göze aldığını söyledi.

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İsviçre ekibi Sion'da forma giyen ve geçtiğimiz yaz transfer döneminde Galatasaray'ın gündemine gelen Winsley Boteli için çarpıcı bir itiraf geldi. Sion Başkanı Christian Constantin, Galatasaray'ın 20 yaşındaki futbolcu için 30 milyon euroyu gözden çıkardığını ancak Boteli için sarı-kırmızılıların doğru adres olmadığını söyledi.

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"GALATASARAY'IN KADROSU AŞIRI GENİŞ"

Christian Constantin, "Galatasaray, böyle bir bedeli (30 milyon euro) değerlendirmeye hazır olduklarını söyledi. Birincisi Winsley'in bu yaz hiçbir yere gitmeyeceğini söylemiştim. İkincisi Galatasaray'ı çok seviyorum ama kariyerinin bir sonraki kulübü için doğru adres değil. Menajerine ve babasına, Winsley için tutarlı bir kariyer planı hazırlayacağımıza söz verdim. Bu, bir sonraki kulübünü seçerken çok iyi düşünmesi gerektiği anlamına geliyor. Sürekli değişikliklerin yaşandığı ve kadrosu aşırı geniş olan Galatasaray, onun için doğru bir yer değil" ifadelerini kullandı.

Winsley Boteli (Fotoğraf: Instagram)
Başlık ResmiWinsley Boteli (Fotoğraf: Instagram)

12 MAÇTA 14 GOLE KATKI

Sion'da sezona harika bir başlangıç yapan Boteli, bu sezon 12 maçta 12 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen oyuncunun, Sion ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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