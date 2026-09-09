Şanlıurfa'da serinlemek için sulama kanalına giren çocuğun cansız bedeni bulundu

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren 15 yaşındaki Yusuf Kılıç bir süre sonra gözden kayboldu. Kılıç'ın cansız bedeni 25 saat sonra kaybolduğu noktadan 8 kilometre uzakta bulundu.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde serinlemek amacıyla girdiği sulama kanalında akıntıya kapılan çocuğun cansız bedeni bulundu.

Alınan bilgiye göre olay, 7 Eylül 2026 saat 13.30 civarında Eyyübiye ilçesine bağlı Aşağıhamedan Mahallesi'nde meydana geldi. Öne sürülene göre, 15 yaşındaki Yusuf Kılıç, yüzmek için suya girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan Kılıç, gözden kayboldu. Kılıç'a ulaşmak amacıyla dalgıç polis ve jandarma ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı.

Şanlıurfada serinlemek için sulama kanalına giren çocuğun cansız bedeni bulundu

25 SAAT SONRA BULUNDU

Arama çalışmaları kapsamında Kılıç’ın, yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulundu. 25 saat sonra bulunan ceset, otopsi yapılmak amacıyla Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla alakalı soruşturma devam ediyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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