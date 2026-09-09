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Dünya

Protestolar sonrası Vucic'ten sürpriz hamle! Parlamentoyu feshetti

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Protestolar sonrası Vucic'ten sürpriz hamle! Parlamentoyu feshetti

Sırbistan'da aylardır devam eden hükümet karşıtı protestoların ardından Cumhurbaşkanı Vucic parlamentoyu feshetti.

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Sırbistan'da uzun süredir devam eden siyasi kriz ülkeyi erken seçime götürdü. Cumhurbaşkanı Vucic, parlamentonun feshedilmesine ilişkin kararnameyi imzalayarak seçim takvimini başlattı.

SEÇİM TARİHİNİ AÇIKLADI

Seçimlerin 25 Ekim'de yapılacağını açıklayan Vucic, televizyonda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Çok büyük çalkantılar yaşadık. Halkın iradesini ve Sırbistan'ın gideceği yönü net bir şekilde gösterecek seçim sonuçlarına ihtiyacımız var. Seçimlerden sonra nihayet bu krizden çıkacağımıza inanıyorum."

Protestolar sonrası Vucicten sürpriz hamle! Parlamentoyu feshetti
Başlık ResmiProtestolar sonrası Vucicten sürpriz hamle! Parlamentoyu feshetti

AYLARDIR SOKAKLARDALAR

Sırbistan'da öğrencilerin öncülük ettiği protestolar Kasım 2024'ten bu yana devam ediyor. Göstericiler, yolsuzluk ve otoriter yönetim suçlamaları yönelttikleri Vucic'in istifasını talep ediyor.

Protestolar, Novi Sad'daki bir tren istasyonunda yaşanan çökme sonucu en az 16 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından başlamıştı. Göstericiler, yolsuzluğun kalitesiz inşaat çalışmalarına zemin hazırladığını savunurken başlangıçta şeffaf soruşturma talebiyle başlayan eylemler zamanla erken seçim çağrılarına dönüştü.

Protestolar sonrası Vucicten sürpriz hamle! Parlamentoyu feshetti
Başlık ResmiProtestolar sonrası Vucicten sürpriz hamle! Parlamentoyu feshetti

BU KEZ BAŞBAKANLIK İÇİN YARIŞACAK

On yılı aşkın süredir Sırbistan siyasetinin merkezinde bulunan Vucic, mevcut kurallar nedeniyle bir dönem daha cumhurbaşkanlığına aday olamayacak.

Vucic, siyasi kariyerini sürdürmek için erken seçimde başbakan adayı olarak yarışmayı planladığını açıkladı.

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Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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