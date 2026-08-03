İngiliz basını, 1990'lardaki Saraybosna Kuşatması sırasında Sırp mevzilerinde parayla sivilleri vuran Batılı "insan avcıları" dosyasını yeniden açtı. İtalya ve Avusturya'da yürütülen idari soruşturmalar kapsamında, zengin Avrupalı turistlerin Boşnak sivilleri hedef almak için 300 bin sterline varan paralar ödediği iddiaları yargıya taşınıyor.

Times gazetesinin haberine göre, 1.425 gün süren Srebrenitsa Soykırımı sırasında Sırp güçlerinin kontrolündeki tepelerde korkunç bir sektör oluşturuldu. İtalyan gazeteci Ezio Gavazzeni'nin araştırmalarına ve savcılık dosyalarına dayandırılan iddialara göre İtalya, İngiltere, Almanya gibi ülkelerden gelen aşırı sağcı veya macera arayan zengin Batılılar, Bosnalı Sırp gruplara yüz binlerce sterlin ödeyerek sivillere keskin nişancı tüfekleriyle ateş etti.

Yıllar sonra yeniden gündeme gelen karanlık olaylar üzerine İtalyan ve Avusturyalı savcılar harekete geçti. İtalya'da yürütülen soruşturmada aralarında iş adamları, eski yerel siyasetçiler ve soyluların bulunduğu şüphelilerin ifadesine başvurulurken, ev aramalarında o döneme ait askeri ekipman ve üniformalı fotoğraflar ele geçirildi. Ayrıca Avusturya'nın Krems kentinde de Bosna'ya bu tür geziler düzenleyen isimler hakkında adli süreç başlatıldı. Eurojust çatısı altında altı ülkenin temsilcileri Lahey'de bir araya gelerek delilleri paylaşmaya başlasa da, olayın hukuki ve siyasi boyutu karmaşıklığını koruyor. Kuşatma sırasında 1.600'den fazla çocuğun hayatını kaybettiği Saraybosna'da kurban yakınları, adalet arayışını sürdürürken, yakınlarını vuran tetikçilerin ideolojik nedenlerle mi yoksa sırf "safari eğlencesi" için mi para ödeyen Avrupalı turistler olduğunu öğrenmek istiyor.

İNSAN AVLAMAK İÇİN 300 BİN STERLİN! VUCİC'İN ADI GEÇTİ İtalyan gazeteci Ezio Gavazzeni'nin I Cecchini del Weekend (Hafta Sonu Keskin Nişancıları) adlı kitabında yer alan iddialara göre, yaklaşık 400-500 Batılı turist Bosnalı Sırplara 300 bin sterline varan ödemeler yaparak cephe hattındaki mevzilerden sivillere ateş etti. İddialar arasında, o dönem gazeteci olarak bölgede bulunan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in de bu organizasyonlarla bağlantılı olduğu iddia edilmişti. Vucic ise suçlamaları reddetti.

İngiltere-Batı Balkanlar İş Forumu'nda açıklamalarda bulunan Sırp lider, hakkındaki suçlamaların tamamen asılsız olduğunu belirterek, "Kimseyi hiç öldürmediğini, kimseyi yaralamadığını veya benzer bir şey yapmadığını" ifade etti. Savaş yıllarında gazeteci olarak bölgede bulunduğu döneme atıfla ortaya atılan iddiaları reddeden Sırp lider, "Hayatımda asla bir keskin nişancı tüfeği tutmadım" diyerek suçlamaları kabul etmedi. Öte yandan eldeki verilere göre katliam organizasyonunda kurbanların yaş ve durumuna göre kiralık cinayet tarifesi belirlendi. Yaşlı bir erkek veya kadının vurulması 60 bin Alman Markı (yaklaşık 50 bin Sterlin) ile en düşük seviyede tutuluyordu. Buna karşın hamile kadınların ve çocukların hedef alınması durumunda istenen tutar 120 bin Alman Markı ve üzerine kadar çıkıyordu. Zengin Avrupalı "turistlerin" öldürdükleri kişi başına ödeme yaptığı korkunç ağ, Balkanlar'daki savaş suçları tarihinin en karanlık sayfalarından biri olarak adli soruşturmalara konu olmaya devam ediyor.

30 YILLIK GEÇMİŞ: BELGESELDEN YARGI SÜRECİNE "İnsan safarisi" iddiaları ilk kez 30 Mart 1995'te İtalyan Corriere della Sera gazetesinde yayımlanmış, ardından Bosna'nın Oslobodenje gazetesi konuyu manşetine taşımıştı. Ancak Temmuz 1995'teki Srebrenitsa Soykırımı'nın gölgesinde kalan dosya, 2022 yılında Slovenyalı yönetmen Miran Zupanic’in Sarajevo Safari adlı belgeseliyle yeniden gündeme taşındı. Belgeselde tanıklık eden eski bir istihbarat görevlisi, Batı Avrupalı zenginlerin özel araçlarla Grbavica bölgesindeki mevzilere getirilerek sivillere ateş ettirildiğini bizzat gördüğünü iddia etmişti.

SARAYBOSNA’DAKİ “İNSAN SAFARİSİ” İDDİALARINDA KRİTİK TANIK ÖLDÜ: OKLAR SIRP İSTİHBARATINI GÖSTERİYOR İtalyan savcıların geçtiğimiz ay başlattığı soruşturmanın kilit ismi olan Bosnalı Sırp eski milis lideri Slavko Aleksic, herhangi bir ciddi sağlık sorunu bulunmamasına rağmen Trebinje’de ani şekilde öldü. Ölümün zamanlaması, soruşturmayı yakından takip eden çevrelerde “tesadüf” olarak görülmedi.

KONUŞURSA BİRÇOK İSMİ ORTAYA DÖKERDİ Sırp hukukçu Cedomir Stojkovic’e göre Aleksic, Saraybosna’daki keskin nişancı noktalarını, organizasyonu ve ateş emrini veren yapıları doğrudan anlatabilecek nadir isimlerden biriydi. Stojkovic, "Aleksic kimin ateş ettiğini de, kimin bu işi organize ettiğini de biliyordu" ifadelerini kullandı.

VUCİC İDDİALARI, TANIĞIN ÖLÜMÜYLE GÖLGEDE KALDI Vucic, Saraybosna’daki “insan safarisi” keskin nişancı gezileriyle ilgisi olduğu yönündeki iddiaları reddetse de, Aleksic’in ölümünün ardından bu savunma daha fazla sorgulanır hale geldi. Aleksic, ölümünden kısa süre önce Sırp televizyonuna verdiği röportajda Vucic’i aklamaya çalışmış, ancak hemen ardından Belgrad’da askeri hastaneye kaldırıldığını söylemişti. Bu detay, özellikle Sırp güvenlik ve istihbarat birimlerinin rolü konusunda soru işaretlerini artırdı. "SIRP İSTİHBARATI DEVREDE OLABİLİR" Stojkovic, Aleksic’in ölümünün soruşturmayla bağlantılı olduğunun altını çizerek şu değerlendirmeyi yaptı: "Bu tanığın ölümüyle Sırp istihbaratının bağlantılı olabileceğini düşünmek maalesef mantıksız değil."

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