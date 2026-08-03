15 yaşındaki satranç oyuncusu Yağız Kaan Erdoğmuş, genç yaşta kırdığı ulusal ve dünya rekorlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Büyükusta unvanını 12 yaşında alan milli sporcu, ulaştığı ELO puanı ve uluslararası turnuvalardaki performansıyla satranç dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Uluslararası turnuvalarda elde ettiği dereceler ve dünya sıralamasındaki yükselişiyle adından söz ettiren Yağız Kaan Erdoğmuş, satranç kariyerinde peş peşe gelen başarılarıyla Türkiye'nin en önemli sporcularından biri olarak gösteriliyor. Henüz çocuk yaşta kırdığı rekorlarla dünya satranç tarihine adını yazdıran milli büyükusta, güncel ELO puanı ve kariyeriyle merak ediliyor.

YAĞIZ KAAN ERDOĞMUŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Yağız Kaan Erdoğmuş, 3 Haziran 2011 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Küçük yaşlarda satrançla tanışan milli sporcu, kısa sürede ulusal ve uluslararası organizasyonlarda dikkat çeken sonuçlar almaya başladı. 2019 yılında Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nda 8 yaş kategorisinde şampiyonluğa ulaşarak adını geniş kitlelere duyurdu.

Yağız Kaan Erdoğmuş kimdir, kaç yaşında, kaç ELO?

Başarı basamaklarını hızla tırmanan Erdoğmuş, 2021 yılında FIDE Usta Adayı (CM), 2022 yılında ise önce FIDE Ustası (FM), ardından Uluslararası Usta (IM) unvanlarını aldı. 1 Nisan 2024'te Grenke Açık Satranç Turnuvası'nda üçüncü büyükusta normunu tamamlayarak henüz 12 yaşındayken Büyükusta (GM) unvanını kazandı. Böylece hem Türkiye'nin en genç büyükustalarından biri oldu hem de dünya satranç tarihinin en genç büyükustaları arasına girdi.

Yağız Kaan Erdoğmuş kimdir, kaç yaşında, kaç ELO?

YAĞIZ KAAN ERDOĞMUŞ KAÇ ELO?

Yağız Kaan Erdoğmuş'un klasik satrançta güncel FIDE ELO puanı 2716 seviyesinde bulunuyor. Milli büyükusta, 2026 yılında 2700 ELO barajını aşarak satranç tarihinde bu seviyeye ulaşan en genç oyuncu unvanını elde etti. Böylece Wei Yi'ye ait yaş rekorunu geride bırakarak dünya satranç tarihine geçti.

Güncel sıralamalarda Türkiye'nin bir numaralı satranç oyuncusu konumunda bulunan milli sporcu, dünya klasmanında da ilk 30 içerisinde yer alıyor. Dünya gençler sıralamasında ise 1 numaraya yükseldi.

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