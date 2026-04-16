14 yaşındaki milli satranççı Yağız Kaan Erdoğmuş, 2700 ELO barajını aşarak satranç tarihinde bu seviyeye ulaşan en genç büyükusta unvanını elde etti.

Milli satranççı Yağız Kaan Erdoğmuş, uluslararası satranç arenasında tarihi bir başarıya imza attı. Monako’da düzenlenen “Nesillerin Çatışması III” turnuvasında mücadele eden genç sporcu, elde ettiği sonuçlarla 2700 ELO barajını aşarak dünya satranç tarihine geçti.

ESKİ ŞAMPİYONLA KARŞILAŞTI

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Erdoğmuş, organizasyon kapsamında eski dünya şampiyonu Veselin Topalov ile karşı karşıya geldi ve güçlü performansıyla dikkat çekti.

Turnuvada başarılı sonuçlar alan 14 yaşındaki milli sporcu, 2700 ELO seviyesine ulaşarak bu başarıyı elde eden en genç büyükusta unvanını kazandı. Böylece daha önce 15 yaşında bu seviyeye çıkan Çinli büyükusta Wei Yi’nin rekorunu geride bıraktı.

Yağız Kaan Erdoğmuş

TÜRK SATRANÇ TARİHİNE DE GEÇTİ

Erdoğmuş ayrıca, bu başarısıyla Türk satranç tarihinin en yüksek ELO puanına ulaşan sporcu olarak da kayıtlara geçti. Dünya satrancının zirvesinde yer alan isimler arasında Magnus Carlsen, Alireza Firouzja ve Dommaraju Gukesh gibi büyükustalar da 2700 seviyesini daha ileri yaşlarda aşmıştı.

Turnuvanın son karşılaşmasının ise yarın oynanacağı bildirildi.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2700 ELO barajını aşarak dünya satrancının elit isimleri arasına adını yazdıran en genç sporcu olan Büyükusta Yağız Kaan Erdoğmuş için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milli satranççımız Büyükusta (GM) Yağız Kaan Erdoğmuş, elde ettiği tarihi başarıyla bizleri gururlandırdı. Monaco'da düzenlenen "Nesillerin Çatışması III" organizasyonunda kazandığı puanlarla 2700 ELO barajını aşarak dünya satrancının elit isimleri arasına adını yazdıran en genç sporcu olan Büyükusta Yağız Kaan Erdoğmuş'u tebrik ediyorum. Yağız Kaan'ın Türk satranç tarihinin ulaştığı en yüksek seviyeye erişmesinde emeği olanlara teşekkür ediyorum. 2700 ELO puanına ulaşan en genç sporcu unvanını elde ederek dünya rekoru kıran Yağız Kaan Erdoğmuş'un başarılarının devamını diliyorum."

Haberle İlgili Daha Fazlası