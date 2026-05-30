Türkiye’nin yerli millî füzeleri GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN’ın gerçek mühimmatla yaptığı başarılı atışlar İsrail basınının radarına girdi. “Gökyüzünde Türk gücü” başlığı altında gelişmeyi analiz eden İsrail basınından Maariv gazetesi, “Türkiye’nin mesajı çok açık. Bu doğrudan İsrail’e yönelik mesaj” yorumunu yaptı.

Maariv gazetesi, Türkiye’nin savunma sanayiinde kritik bir eşiği daha geçtiğini aktarırken, şu ifadeleri kullandı:

BÖLGESEL GÜÇ

“Türkiye’nin yerli üretim hava-hava füzeleri GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN, gerçek mühimmatla gerçekleştirilen canlı atış testlerini başarıyla tamamladı. Bu gelişme, yalnızca teknik bir ilerleme değil, aynı zamanda bölgesel güç dengelerine özellikle de İsrail’e yönelik doğrudan mesaj.”

İsrail basını, GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN'ı manşete taşıdı: Türkiye havada gücünü ispatladı

ABD’YE ALTERNATİF

Haberde, uzun süredir geliştirilen ve Türkiye’nin hava muharebe kabiliyetini kökten dönüştürmesi beklenen sistemlerin seri üretim öncesi son doğrulama aşamasını geçtiği vurgulanırken, “GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN sistemleri, ABD üretimi AMRAAM ve Sidewinder füzelerine alternatif olarak üretildi” denildi.

KARARLILIĞIN İLANI

Maariv’e konuşan İsrailli bir uzman, “Bu sadece bir test değil, gökyüzünde kararlılık ve gücün ilanıdır” dedi. Haberde, “Yeni füzeler F-16’ya entegre edilebiliyor. Şimdi de KAAN ve KIZILELMA’ya entegre etmek istiyorlar. Bu olduğunda füzeler çok kritik roller üstlenecek” bilgisi verildi.

TEL AVİV TAKİPTE

Maariv’in değerlendirmesinde, Türkiye’nin savunma sanayiindeki bu ilerlemesinin “İsrail dâhil bölgedeki bütün askerî planlamaları etkileyebilecek nitelikte” olduğu ve gelişmenin yakından izlendiği ifadeleri yer aldı.

"TÜRKLERLE SAVAŞ YAKIN"

İsral adına casusluk yaptığı için ABD’de 30 yıl hapis yattıktan sonra ülkesine iade edilen Jonathan Pollard, “Fırtına yaklaşıyor” diyerek, “Türkiye-İsrail savaşı kaçınılmaz” iddiasında bulundu. “Türkler İranlılar kadar kolay düşman değil” diyen Pollard, “Şüphesiz Türkler bölgenin en güçlü ordusu. Başa çıkılması zor bir tehdit” ifadesini kullandı. Katil İsrail Başbakanı Netanyahu’yu da eleştiren Pollard, “Netanyahu’nun paspastan farkı yok. Trump’tan çok korkuyor ve onun önünde eğilen bir paspas gibi” dedi.



