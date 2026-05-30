Türkiye’nin elektrik kurulu gücü Nisan 2026 itibarıyla 125 bin 410 megavata ulaşırken, bunun yüzde 62,5’ini yenilenebilir enerji kaynakları oluşturdu. Güneş ve rüzgârın toplam payı 41 bin 844 megavata çıkarak kurulu gücün üçte birine yaklaşırken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar güneş enerjisinin yıl sonunda hidrolik gücü geride bırakabileceğini açıkladı.

Türkiye’nin elektrik kurulu gücü, 2026’nın Nisan ayında da yükselişini sürdürerek 125 bin 410 megavata yükseldi.

Toplam elektrik kurulu gücünün yüzde 62,5’ine karşılık gelen 78 bin 377 megavatlık kısmını yenilenebilir enerji oluşturdu. Yerli kaynakların payı ise yüzde 71,7 oldu.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Bakan Bayraktar maden tartışmasına cevap verdi: Zengin ülkeyiz ama ithalat yapıyoruz

Nisan ayı sonu itibarıyla elektrik kurulu gücünde 26 bin 769 megavat ile güneşin payı yüzde 21,3’e çıktı. 15 bin 75 megavata ulaşan rüzgârın payı da yüzde 12 olarak kayıtlara geçti. Güneş ve rüzgâr kurulu gücünün toplamı ise nisanda yüzde 33,3’lük pay ile 41 bin 844 megavata yükselmiş oldu. Böylece toplam kurulu gücün üçte biri sadece rüzgâr ve güneşten oluştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Sadece güneşte son 13 yılda sıfırdan 26 bin 769 megavatlık bir kurulu güce eriştik. Güneş, bu yıl sonunda hidrolik gücü geçerek toplam kurulu güçte zirveye çıkacak” dedi.



Haberle İlgili Daha Fazlası