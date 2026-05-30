Adalet Bakanı Gürlek’in talimatıyla 638 faili meçhul dosyası açıldı. Bayram sonrası 81 şehirde binden fazla dosya daha raftan indirilecek.

GAMZE ERDOĞAN- Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının koordinasyonunda yürütülen faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına yönelik çalışmaların, Kurban Bayramı tatilinin ardından yeniden hız kazanması bekleniyor. Daha önce 75 ilde, 693 maktulün adının geçtiği 638 faili meçhul dosya yeniden incelemeye alınmıştı. Listeye yeni dosyaların da ekleneceği, böylece 81 şehirde bini aşkın dosyanın raftan indirileceği öğrenildi.

KADİROVA, KAHARMAN....

2015 yılında Türkiye’ye yerleşen Özbekistan vatandaşı Nadira Kadirova, 23 Eylül 2019 akşamı Ankara’daki evinde ölü bulunmuştu. Ankara Emniyet Müdürlüğü, bir süre sonra olayın “silahla gerçekleştirilmiş bir intihar” olduğunu açıklamıştı.

Nadira Kadirova

Kadirova’nın yakın bir arkadaşı ise genç kadının tacize uğradığını ve kendisini öldürmek istediğini söylediğini iddia etmişti.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Son dosya Fenerbahçe! Otobüse sıkılan kurşun faili meçhul kalmayacak

Yeldana Kaharman

Bir diğer dosya olan Kazakistan uyruklu Yeldana Kaharman, 2019 yılında Elâzığ’daki evinde asılı hâlde ölü bulunmuştu. Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi olan Kaharman, aynı zamanda Elâzığ’da yerel yayın yapan Kanal 23 televizyonunda muhabir ve program sunucusu olarak görev yapıyordu. Kaharman’ın ölümü de kayıtlara intihar olarak geçmişti. Edinilen bilgilere göre her iki dosya da yeniden incelemeye alınacak.

Burak Oğraş

Bu dosyaların yanı sıra, 2011 yılında Antalya’daki Rixos Otel lojmanında hayatını kaybeden Burak Oğraş dosyasının da listede yer aldığı belirtiliyor. Oğraş’ın ölümü ilk etapta yüksekten düşme ya da “intihar” şüphesiyle kayıtlara geçmişti.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Bakanlık harekete geçti! 638 faili meçhul dosya yeniden incelemede

Ancak 2019 yılında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talebiyle Ulusal Kriminal Büro tarafından hazırlanan adli raporlarda, Burak Oğraş’ın intihar etmediği; bir kişi ya da kişiler tarafından aşağı atılarak öldürülmüş olma ihtimalinin çok yüksek olduğu ifade edilmişti.

TEMASLAR DEVAM EDECEK

Süreç kapsamında mağdur aileleriyle birebir görüşmeler gerçekleştiren Adalet Bakanı Akın Gürlek’in, altı yıl önce Giresun’da hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan’ın ailesiyle de bir araya geleceğini daha önce gündeme getirmiştik.

Bayram tatilinin ardından çalışmalar hız kazanacak: 81 ilde bini aşkın yeni dosya raftan iniyor

Bayram tatilinin ardından acılı ailelerle yapılacak görüşmelerin kaldığı yerden devam edeceği, yeni başvurular ve talepler doğrultusunda soruşturma dosyalarının kapsamının genişletileceği ifade edildi.

Listede Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan’ın yanı sıra Nadira Kadirova, Yeldana Kaharman ve Burak Oğraş’ın yakınlarının da bulunduğu belirtiliyor. Bakan Gürlek, bakanlığın kapısının mağdur ailelere her zaman açık olduğunu vurgulayarak, ailelerle temaslarını sürdüreceklerini dile getirmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası