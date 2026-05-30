Ekonomi gündemi bayram tatilinden sonra yoğunlaşıyor: Büyüme verileri 1 Haziran'da açıklanacak
Piyasalar Kurban Bayramı tatilinin ardından kritik veri akışına odaklanırken, 1 Haziran’da açıklanacak yılın ilk çeyrek büyüme verisi yatırımcıların yönü açısından belirleyici olacak. TÜİK’in ardından iş gücü, enflasyon ve dış ticaret verileri ile TCMB’nin faiz kararı da Haziran ayının ekonomi takviminde yakından takip edilecek.
Kurban Bayramı’nı da içine alan dokuz günlük tatil sonrasında piyasaların merakla beklediği veriler kamuoyuyla paylaşılacak.
Türkiye’nin ocak-mart dönemine ilişkin büyüme rakamları Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) 1 Haziran’da açıklanacak.
Türkiye ekonomisi, geçen yıl yüzde 3,6, 2025’in son çeyreğinde de yüzde 3,4 büyüme kaydetmiş, büyüme eğilimini 22’nci çeyreğe taşımıştı.
Ekonomistler, gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH), birinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 2,7 artacağını tahmin ediyor.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın 4 Haziran’da Ankara’da düzenleyeceği toplantıyla mayıs ayı dış ticaret verilerini açıklaması planlanıyor. TÜİK, aynı gün nisan ayına ait iş gücü istatistiklerini kamuoyuyla paylaşacak.
Kurum, 5 Haziran’da da mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini duyuracak. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 4,18 olmuştu. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 32,37 olarak kayıtlara geçmişti.
TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı 11 Haziran’da yapılacak. Kurul, son toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37’de sabit tutmuştu.