Kamu borçlarının yapılandırılmasında taksit süresinin 72 aya çıkarılmasına rağmen, tecil faizinin yüzde 39 şeklinde uygulanacak olması özellikle küçük esnafı zorluyor. Faizin düşürülmesi için AK Parti milletvekilleri Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten talepte bulundu.

HABER MERKEZİ/ ANKARA- Kamu borçlarının yapılandırılmasında tecil faizinin yıllık yüzde 39 olarak uygulanması hem iktidar hem de muhalefetin tepkisine sebep oluyor.

Meclis’te dile getirilen görüşlerde, faizin indirilmemesi durumunda özellikle küçük esnafın borçlarını ödemekte zorlanacağı belirtiliyor. Meclis Genel Kurulu gündemindeki teklif ile kamuya olan borçların ödenmesinde taksit sayısı 36 aydan 72 aya çıkarılıyor.

Teminatsız tecil edilebilecek borç tutarı ise 50 bin liradan bir milyon liraya yükseltiliyor. Kamuya borcu olan yaklaşık 15 milyon kişiyi ilgilendiren yeni yapılandırmada taksit süreleri artsa da tecil faizi yüzde 39 uygulanacak.

Gözler Bakan Şimşek'te: Esnafın borç faizinin indirilmesi gündemde

Faizlerin yüksekliği özellikle küçük esnafı zorlayacağı için, bu konuda yeni bir adım atılabileceği ifade ediliyor.

AK Parti’de de gündem olan borç tecil faizinin düşürülmesi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığının yetkisi bulunuyor.

Edinilen bilgilere göre, faizin düşürülmesi için AK Parti milletvekilleri, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten talepte bulundu. Milletvekilleri, taksit sayısının 72 aya çıkarılmasının olumlu bir adım olduğunu, ancak faizin düşürülmemesi durumunda borçların ödenmesinin mümkün olamayacağını dile getirdi. MHP de taksit sayısının artırılmasının tecil faizinin yüksekliğinden dolayı esnafa yönelik bir rahatlama getirmeyeceğini savunuyor.

GÖZLER ŞİMŞEK’TE

Bakan Şimşek ise geçtiğimiz günlerde, faiz konusunda bakanlığının yetkisinin bulunduğunu fakat enflasyonun altında faiz uygulanmayacağını ancak, borcunu ödeme iradesi bulunan mükellefler için; taksitlendirme, teminat ve faiz konusunda belirli imkânların sunulacağını açıklamıştı. Bu sebeple yasanın Meclis’te görüşülmesinin tamamlanması ve Resmî Gazete’de yayınlanması sonrasında Şimşek’in faizin indirilmesi konusunda yeni bir karar alabileceği belirtiliyor.



