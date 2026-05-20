Gazze'ye insani yardım götürürken İsrail donanması tarafından kaçırılan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik barbarlık, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in paylaştığı skandal görüntülerle ifşa oldu. Ben-Gvir’in yayınladığı videonun ardından İsrail Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı.

İsrail'in ırkçı ve fanatik Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, uluslararası sularda saldırıya uğrayarak esir alınan Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin Aşdod Limanı’nda maruz kaldığı barbarca muameleyi bizzat yerinde inceledi.

Skandalı bir adım daha ileri taşıyan Ben-Gvir, Gazze Şeridi’ne yönelik ablukayı kırmayı ve bölge halkına insani yardım ulaştırmayı amaçlayan sivil yardım gönüllülerinin elleri başlarının üzerinde, yerde kapaklanmış haldeki işkence görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Filistin destekçilerini işte böyle karşılıyoruz. İsrail'e hoş geldiniz" dedi.

Görüntülerde, sivil insani yardım gönüllülerinin askeri baskı altında, elleri başlarının arkasında kenetlenmiş vaziyette yüzüstü betona yatırıldığı ve hareket etmelerine dahi izin verilmediği görüldü.

Ayrıca yüzüstü yatırılan aktivistlere zorla İsrail marşı da dinletildi. Kötü muameleyi ve yıldırma hareketlerini kâle almayan aktivistler ise "Filistin'e özgürlük" sloganları atmaya devam etti.

Öte yandan İtalya, Ben-Gvir’in yayınladığı videonun ardından İsrail Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı.

GAZZE’YE 72 MİL KALA MÜDAHALE: GEMİLERE ATEŞ AÇILDI

Gazze'deki insani dramı sonlandırmak için Akdeniz’e açılan barış aktivistleri, kıyıya 72 mil kadar yaklaşmışken İsrail donanmasının barbarca müdahalesiyle karşılaştı. İsrail savaş gemileri, filoda bulunan bazı teknelere doğrudan gerçek mermilerle ateş açtı.

Filonun en önünde yer alan son iki tekneden biri olan Sirius gemisi ise İsrail donanması tarafından adeta ezilmek istendi. İsrail askeri gemileri, Sirius’u durdurmak için önce yoğun şekilde tazyikli su sıktı, ardından uluslararası hukuku hiçe sayarak gemiye doğrudan çarptı. Yaşanan bu terör dalgasının ardından 50 teknelik filonun tamamı işgal güçleri tarafından hukuksuzca durduruldu.

Sumud aktivistlerini kaçıran İsrail ordusunun işkence görüntüleri ifşa oldu: Avukat yasağı getirdiler

AŞDOD’UN ARDINDAN ÇÖL HAPİSHANESİNE SEVK: AVUKAT YASAĞI

İsrail’in kaçırdığı aktivistler, getirildikleri Aşdod Limanı’ndaki ilk sorgu süreçlerinin ardından Negev Çölü'nde bulunan ve kötü şöhretiyle bilinen yüksek güvenlikli Ketziot Hapishanesi’ne sevk edilmeye başlandı. İşgal yönetiminin hukuksuzluğu gizleme çabası, adli sürece de yansıdı; İsrailli yetkililer, hapishaneye varılana kadar avukatların aktivistlerle görüşmesine ve hukuki yardım sağlamasına yasak getirdi.

FİLİSTİN SANSÜRÜNDE SON PERDE: FRANSIZ POLİSİ TEKERLEKLİ SANDALYEDEKİ AKTİVİSTİ GÖZALTINA ALDI!

Fransa genelinde İsrail karşıtı gösterileri sistematik olarak yasaklayan ve sert polisiye tedbirlerle bastırmaya çalışan Paris yönetimi, son eylemde skandal bir uygulamaya imza attı.

Paris sokaklarında Filistin bayrağı taşıyan ve Gazze'deki ablukanın kaldırılmasını talep eden kitleye müdahale eden Fransız çevik kuvvet ekipleri, yürüyemeyen ve tekerlekli sandalyede bulunan bir protestocuyu hedef aldı.

Sandalyesinden zorla indirilmeye çalışılan ve etrafı çok sayıda polis tarafından sarılan engelli aktivist, çevredekilerin büyük tepkisine ve çığlıklarına rağmen yaka paça gözaltına alınarak emniyet merkezine götürüldü.

Sumud aktivistlerini kaçıran İsrail ordusunun işkence görüntüleri ifşa oldu: Avukat yasağı getirdiler

AKDENİZ’DE İSRAİL KORSANLIĞI

Küresel Sumud Filosu, İsrail ordusunun uluslararası sularda gerçekleştirdiği ilk haydutluk değil. Bölgeye insani yardım taşımakta ısrar eden sivil inisiyatif, sistematik olarak İsrail terörünün hedefi oluyor.

Ağustos 2025'te 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekne, Gazze’ye doğru ilerlerken yine uluslararası sularda İsrail donanmasının benzer bir vahşi saldırısına maruz kalmış ve yardım malzemelerine el konulmuştu.

29 Nisan 2026'da Bahar Misyonu’nun ilk ayağında, Gazze'ye henüz 600 deniz mili uzaklıktayken, Girit Adası açıklarında ve Yunan kara sularının hemen çıkışında uluslararası sularda seyreden filoya baskın yapan İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyarak günlerce kötü muameleye tabi tutmuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası