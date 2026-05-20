Trabzonspor, Türkiye Kupası finalinde Konyaspor ile 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te Antalya’da kozlarını paylaşacak. Bordo-mavililerde teknik direktör Fatih Tekke, final mücadelesinde görev vereceği 11'i büyük oranda belirledi.

Trendyol Süper Lig'i üçüncü sırada bitiren Trabzonspor, İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor ile Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşacak. Sezonu kupayla tamamlamak isteyen Karadeniz ekibinde Stefan Savic, Mustafa Eskihellaç, Tim Jabol Folcarelli ve Oleksandr Zubkov, takımla çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Fatih Tekke'nin, 3-0 kaybedilen Gençlerbirliği maçında riske etmediği diğer isimleri de Antalya'daki final müsabakasında sahaya sürmesi bekleniyor.

NWAIWU'NUN YANINDA SALİH VEYA SAVIC

Trabzonspor’un kalesini Andre Onana koruyacak. Savunmanın solunda Mustafa Eskihellaç, sağında ise Wagner Pina forma giyecek. Stoper tandeminde ise Chibuike Nwaiwu’nun yeri garanti. Nijeryalı oyuncunun yanında Salih Malkaçoğlu veya Stefan Savic ikilisinden biri görev alacak.

MERKEZDE FOLCARELLI VE AOULAI

TRT Spor'da yer alan habere göre; Karadeniz ekibinin merkez orta sahasında Tim Jabol Folcarelli ve Christ Oulai olacak. Bu ikilini önünde Ernest Muçi mücadele edecek.

GOL UMUDU ONUACHU

Fatih Tekke’nin, hucüm hattının solunda Felipe Augusto’ya, sağında ise Oleksandr Zubkov’a forma vermesi bekleniyor. Trabzonspor’da ileri uçta ise Paul Onuachu görev alacak.

