New York’un Manhattan bölgesinde bulunan dünyaca ünlü Charging Bull (Boğa) heykeli yakınlarında bir araç aniden patladı. Patlamanın ardından araçtan yükselen alevler ve yoğun duman çevrede korku ve paniğe neden oldu. Olay anına ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

ABDde korkunç patlama! Araç alev topuna döndü, vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı

VATANDAŞLAR HIZLA BÖLGEDEN UZAKLAŞTI

Görgü tanıklarının paylaştığı görüntülerde, patlama sonrası bölgeden yoğun duman yükseldiği ve çevrede bulunan vatandaşların hızla olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

PATLAMA NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Sosyal medyada olayın bir saldırı olup olmadığı yönünde çok sayıda yorum yapılırken, ABD’li yetkililerden şu ana kadar konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Güvenlik ekipleri, patlamanın teknik bir arızadan mı yoksa farklı bir nedenden mi kaynaklandığını araştırıyor.

Olayda ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin henüz resmi bilgi paylaşılmadı. Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

