Hindistan Başbakanı Narendra Modi, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu İtalya’da, Başbakan Giorgia Meloni’ye üzerinde “Melody” yazılı çikolata hediye ederek esprili bir jest yaptı. Modi'nin davranışı Meloni tarafından gülümseyerek karşılanırken, olay sosyal medyada da gündem oldu.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği İtalya’da Başbakan Giorgia Meloni ile bir araya geldi.

Görüşme sırasında Modi’nin, Meloni’nin soyadına gönderme yaparak “Melody” yazılı çikolata hediye etmesi dikkat çekerken, esprili davranış Meloni tarafından gülümseyerek karşılandı.

Modi’nin hediyesi, sosyal medyada uzun süredir kullanılan “#Melodi” (Meloni + Modi) trendine gönderme olarak yorumlandı. Hindistan’ın popüler şeker markalarından biri olan “Melody”yi tercih eden Modi’nin bu jesti, görüşmeye sıcak ve samimi bir hava kattı. İki liderin sohbeti ve hediyeleşme anları kısa sürede sosyal medya platformlarında yayılarak geniş ilgi gördü.

Öte yandan görüşmede iki ülke arasındaki stratejik ilişkiler de ele alındı. Beş ülkeyi kapsayan Avrupa turunun son durağında İtalya'ya gelen Modi, Meloni ile ticaret, savunma sanayisi, teknoloji ve ekonomik iş birlikleri başta olmak üzere birçok konuyu masaya yatırdı.

Modi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Roma ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek Meloni ile verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve iki ülke dostluğunu daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

