Orta Afrika'da patlak veren ölümcül Ebola salgını, ABD yönetimi ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) arasında diplomatik krize dönüştü. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun salgına müdahalede geç kalındığı yönündeki eleştirilerine, DSÖ Direktörü Ghebreyesus'tan 'Bakan mevzuatı bilmiyor olabilir' şeklinde karşılık geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) doğusunda hızla yayılan Ebola salgınına karşı DSÖ’nün müdahalesini "geç kalındı" şeklinde eleştirmesinin ardından Cenevre'den cevap geldi.

"BAKAN RUBİO MEVZUATI BİLMİYOR OLABİLİR"

İsviçre'nin Cenevre kentindeki DSÖ merkezinde gazetecilerin sorularını cevaplayan DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus şöyle konuştu:

"Belki de Sayın Marco Rubio'nun sarf ettiği sözler, Uluslararası Sağlık Tüzüğü’nün tam olarak nasıl işlediğine, DSÖ’nün ve diğer küresel sağlık kuruluşlarının sahadaki gerçek sorumluluk sınırlarına dair bir anlayış eksikliğinden kaynaklanıyor olabilir."

DSÖ’DEN ABD’NİN "UÇUŞ YASAĞI" PLANINA SET: "EBOLA HAVADAN BULAŞMIYOR"

Washington ile Cenevre arasındaki gerilim sadece "geç kalma" suçlamasıyla da sınırlı kalmadı. DSÖ, salgından etkilenen Orta Afrika ülkelerine yönelik ABD’nin uygulamayı planladığı seyahat ve uçuş yasaklarına karşı çıktığını duyurdu.

DSÖ uzmanları, ABD'nin panik havasına yol açmaya çalıştığı seyahat kısıtlamalarının "Uluslararası Sağlık Tüzüğü tavsiyeleri kapsamında hiçbir bilimsel ve hukuki dayanağı olmadığını" vurguladı.

Direktör Ghebreyesus de, "Ebola, solunum yoluyla ya da hava yoluyla bulaşan bir virüs değildir. Bu virüs yalnızca enfekte kişilerin kanı veya vücut sıvıları ile doğrudan temas yoluyla yayılır. Bu nedenle sınırları kapatmak salgını durdurmaz, aksine insani yardım lojistiğini felç eder." dedi.

"SALGIN ASLINDA AYLAR ÖNCE BAŞLADI"

Öte yandan DSÖ virüsün mevcut yayılma hızının ve coğrafi dağılımının aslında resmi olarak tespit edilmeden "aylar önce" sessizce başlamış olduğunu açıkladı. Durumun ciddiyetini koruduğunu ifade eden DSÖ yetkilisi yürütülen operasyonların detaylarını paylaştı:

"Sahadaki epidemiyolojik soruşturmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Şu an en büyük önceliğimiz temaslıların eksiksiz takibi, tüm şüpheli ve teyit edilmiş vakaların hızla izole edilerek bakımlarının sağlanması yoluyla virüsün bulaşma zincirini tamamen kesmektir."

HANGİ TEDBİRLER ALINDI?

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin (KDC) doğusundaki salgının ardından komşu ülke Uganda’da hükümet alarm durumuna geçti. Uganda halkına kucaklaşmaktan ve el sıkışmaktan kaçınmaları yönünde resmi çağrı yapıldı. Ayrıca, her yıl KDC de dahil olmak üzere çevre ülkelerden gelen yüz binlerce ziyaretçiyi ve milyonlarca yerel inançlıyı bir araya getiren 3 Haziran Şehitler Günü etkinlikleri, salgının sınır ötesi yayılım riskini önlemek amacıyla tamamen iptal edildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bölgedeki sınır kapılarında acil sağlık taramalarının artırılmasını ve şüpheli vakaların karantinaya alınmasını tavsiye etti. Ancak örgüt, ekonomik ve insani yardımların sekteye uğramaması adına ticari engellerden ve radikal seyahat kısıtlamalarından kaçınılması gerektiği yönündeki çağrısını yineledi.

SINIRLAR KAPATILDI

DSÖ'nün çağrılarına rağmen panik dalgası engellenemedi. KDC ile doğrudan sınırı bulunan Ruanda, geçişleri tamamen durdurarak sınır kapılarını kapattı. Başta ABD olmak üzere bazı batılı ülkeler ise virüsün yayılım gösterdiği Orta Afrika bölgesinden gelecek yolculara yönelik sert seyahat yasaklarını ve uçuş engellerini devreye soktu.

Sınır Tanımayan Doktorlar yetkilileri, salgının merkez üssü olan Ituri eyaletindeki güvenlik krizine dikkat çekti. Bölgede devam eden şiddetli silahlı çatışmalar, yerel halkın yerinden edilmesi ve temel sağlık hizmetlerine erişim eksikliği, filyasyon (temaslı takibi) ve izolasyon merkezlerinin kurulması gibi salgına yönelik hayati tıbbi müdahaleleri ciddi ölçüde zorlaştırıyor.

VAKA VE ÖLÜM SAYILARI TIRMANIŞTA

Mevcut verilere göre KDC'nin Ituri eyaletinde laboratuvar testleriyle resmen doğrulanmış 30 vaka bulunuyor. Virüsün sıçradığı Uganda'nın başkenti Kampala'da ise şu ana kadar resmi olarak 1 vaka tespit edildi ve bu vaka ölümle sonuçlandı.

ALMANYA’DA KARANTİNA ALARMI

Salgının küresel boyuta taşınmaması için yürütülen tahliye operasyonları kapsamında, bölgede görev yaparken enfekte olduğu belirlenen bir ABD vatandaşının, en üst düzey izolasyon şartları altında özel bir ambulans uçakla tedavi edilmek üzere Almanya’ya nakledildiği açıklandı.

