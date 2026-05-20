Adana’da kurban pazarını su bastı! Besici gözyaşları içinde yardım istedi: Şu halimize bakın, ne yapacağımızı bilmiyoruz
Sağanak yağışın etkili olduğu Adana’da hayvan pazarını su bastı. Çadırlar yıkıldı, hayvanlar çamur ve sular altında kaldı. Besici İbrahim Kaplan gözyaşları içinde “Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Rezil olduk” dedi.
Adana’da sağanak sonrasında Seyhan ilçesinde bağlı Fatih Mahallesi’nde yer alan hayvan pazarını su bastı. Hayvan pazarı göle dönerken, kurban satıcısı İbrahim Kaplan gözyaşları içinde yardım istedi. Kaplan “Çadırımız yıkıldı. Yağmur altında mallarımız telef oluyordu. Çıkardık sağa sola götürdük. Rezil olduk, ne yapacağımızı bilmiyoruz” dedi.
Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Adana’da kurulan kurban pazarını su bastı. Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Adana'da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak, kurban satıcılarına zor anlar yaşattı.
"ŞU HALİMİZE BAKIN"
Hayvanların kaldığı çadırlar çamur ve sular içinde kalırken, besici İbrahim Kaplan, gözyaşları içinde yaşadıklarını anlattı. Çizmesini çıkarıp çorabını sıkan Kaplan “Şu halimize bakın. Yağmur altında mallarımız telef oluyordu, rezil olduk" diyerek çadırlarının yıkıldığını açıkladı.
ÇADIRLAR YIKILDI
Yoğun yağış nedeniyle pazar alanında su birikintileri oluştu. Yağışın etkisiyle besiciler hayvanlarını güvenli alanlara taşımak için büyük mücadele verirken, Kaplan yardım çağrısında bulundu. Besiciler, pazar alanında altyapı yetersizliği bulunduğunu belirterek yetkililerden çözüm istedi.