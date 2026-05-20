ABD Başkanı Trump'ın hemen ardından Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki ülke arasındaki ilişkilerin "benzeri görülmemiş derecede yüksek bir seviyeye" ulaştığını vurgulayarak, ikili ticaretin son 25 yılda otuz kattan fazla arttığını söyledi.

ABD Başkanı Trump'ın Çin temaslarından kısa süre sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geldi. Tüm dünyanın gözünü çevirdiği Pekin'de Çinli mevkidaşıyla görüşme yapan Putin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i "sevgili bir dost" olarak nitelendirerek, "Dostlar bir gün birbirini görmemişse, sanki üç sonbahar geçmiş gibi gelir" şeklindeki Çin atasözünü hatırlattı. "Geçtiğimiz yıl İkinci Dünya Savaşı'ndaki zaferin 80. yıldönümü kutlamalarına birlikte katıldığımızı sevgiyle hatırlıyorum," diye ekledi.

"İKİLİ İLİŞKİLER BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ DERECEDE YÜKSEK SEVİYEDE"

Putin, Halk Büyük Salonu'ndaki Fujian Salonu'nda müzakerelerin açılışında yaptığı konuşmada, Rusya ve Çin arasındaki ilişkilerin "benzeri görülmemiş derecede yüksek bir seviyeye" ulaştığını ve artık "bir ortaklık modeli" teşkil ettiğini söyledi.

25 YILDA 30 KATTAN FAZLA ARTTI

Putin, dış zorluklara rağmen Rusya ve Çin arasındaki ekonomik iş birliğinin güçlü kaldığını ve ticaret hacminin 25 yılda 30 kattan fazla arttığını söyledi.

"Olumsuz dış faktörlere rağmen, ekonomik ve ticari iş birliğimiz güçlü bir dinamik sergiliyor. Çeyrek yüzyılı aşkın bir süredir ticaret hacmi otuz kattan fazla artarak, art arda birkaç yıl boyunca yıllık 200 milyar dolarlık eşiği sürekli olarak aştı," diye vurguladı.

"Ekonomik iş birliğinin temel taşı Çin-Rusya enerji iş birliğidir. Orta Doğu'daki krizlere rağmen Rusya güvenilir bir kaynak tedarikçisi olmaya devam ederken, Çin de sorumlu bir tüketici konumundadır," dedi.

Putin ayrıca Rusya ve Çin arasında vizesiz seyahat uygulamasının getirilmesini övgüyle karşıladı ve bu kararın insani bağların güçlendirilmesine katkıda bulunduğunu belirtti.

Rusya-Çin dış politika işbirliğinin uluslararası arenada istikrarı sağlayan başlıca faktörlerden biri olduğunu belirten Rus lider, "Çinli dostlarımızla birlikte, kültürel çeşitliliği ve devletlerin egemen gelişimine saygıyı savunarak, daha adil ve demokratik bir dünya düzeni şekillendirmeyi hedefliyoruz. Mevcut gergin uluslararası ortamda, yakın ortaklığımız özellikle hayati önem taşıyor," dedi.

PUTİN'DEN Xİ'YE FLAŞ DAVET

Rus lider ayrıca, Kasım ayında Çin’in Shenzhen kentinde düzenlenecek 2026 APEC Zirvesi’ne katılma niyetini yinelediğini açıklarken Xi'yi gelecek yıl Rusya’ya davet etti. Moskova ile Pekin’in “kültürel ve medeniyet çeşitliliğini” savunmaya devam ettiğini söyleyen Putin, devletlerin egemen kalkınma yollarına saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Öte yandan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Büyük Halk Salonu'nda yaptığı açılış konuşmasında, mevcut uluslararası durumun değişken ve çalkantılı olduğunu, "tek taraflılık ve hegemonyanın" yeniden yükselişte olduğunu, ancak barış, kalkınma ve işbirliğinin "halkın özlemi ve çağımızın hakim eğilimi olmaya devam ettiğini" söyledi.

Xi, Ortadoğu'da düşmanlıkların tamamen sona erdirilmesinin "son derece acil" olduğunu belirterek, müzakerelere bağlı kalmanın 'büyük önem taşıdığını' vurguladı.

Xi, siyasi güvenin artması, stratejik koordinasyonun güçlenmesi ve farklı sektörlerde iş birliklerinin genişlemesi sayesinde Çin-Rusya ilişkilerinin her geçen gün daha da derinleştiğini söyledi. İki ülkenin uluslararası adalet ve hakkaniyetin korunması için ortak hareket ettiğini de sözlerine ekledi.

