Tatlıda ‘fıstık’ hilesi! Kurban Bayramı öncesi ustalar uyardı: Bunlara dikkat!
Kurban Bayramı hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, bayramda en çok tüketilen tatlılara karşı uyarı geldi. Tatlı ustaları, kalitesiz yağ ve boyalı fıstık kullanılan tatlıların mide rahatsızlıklarına yol açabileceğini söyledi.
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, tatlı siparişlerinde yoğunluk arttı. Bayram dolayısıyla tatlıcılarda artan ‘fıstık’ ve ‘şerbet’ hilelerine dikkat! Adanalı tatlıcı, kalitesiz yağ ve boyalı fıstık kullanılan tatlılara karşı vatandaşları uyardı. Bu tatlıların mide rahatsızlıklarına yol açabileceğini söyleyen Zeynep Geyik, vatandaşlara güvenilir işletmelerden alışveriş yapılması konusunda uyarılarda bulundu.
“GIDA BOYASIYLA ÜRÜN ÇIKARTAN YERLER VAR”
Geyik, şöyle konuştu:
Et sonrası mide zor sindirdiği için tatlının hafif olması gerekiyor. Yağında, şerbetinde ve fıstığında kaliteli ürünler kullanan, bildikleri yerlerden almaları gerekiyor. Bazı işletmeler maliyeti düşürmek için sağlıksız yöntemler kullanıyor. Yer fıstığını gıda boyasıyla boyadıktan sonra ürün çıkartan yerler var. Yağda da aynı şekilde içerisine katkı maddesi karıştıranlar var. O yüzden dikkat etmemiz gerek.
“MİDE RAHATSIZLIĞINA YOL AÇAR”
Tatlıcı Geyik, vatandaşların güvenilir işletmeleri tercih etmesi gerektiğini vurguladı:
Mide rahatsızlığı, sindirim sisteminde sıkıntılar çıkarabiliyor. Mide ekşimesi ve boğazda yanmalar da oluyor. Et mideyi yorucu bir gıda olduğu için tatlıyla birleştiğinde hazımsızlık had safhaya varıyor. Sindirimi zorlaştırıyor. Bu yüzden güvenilir yerlerden alışveriş yapılsın ki kaliteli ürünler kullanılmış olsun en azından tatlının sindirimi daha kolay olur.