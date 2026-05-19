Yeni projeleri için stüdyoya kapanan Tarkan, milli takım için yeni bir marş hazırladığı yönündeki beklentilere açıklık getirdi. Megastar, “Bir Oluruz Yolunda”nın ardından yeni bir marş yazmayı düşünmediğini belirterek, önemli olanın “tek yürek olmak” olduğunu dile getirdi.

Sinan Akçıl ve Semicenk'in A Milli Futbol Takımı için yazdıkları marşlar sosyal medyanın diline düştü. Kimileri çok beğendi, kimileri ise Tarkan'ın 'Bir oluruz yolunda' marşının yeterli olduğunu belirtti. Genel olarak beklenti, Tarkan'ın yeni bir marş yapması yönünde oldu. Megastar sosyal medya hesabından bu tartışmalara noktayı koydu.

Tarkan’dan dikkat çeken milli marş çıkışı! Herkes merak ediyordu, net konuştu

TARKAN'DAN MİLLİ MARŞ AÇIKLAMASI

Paylaşımında “Harıl harıl çalışıyorum stüdyomda. Güzellikler geliyor” diyen Tarkan, “Bu güzelliklerden biri milli takım şarkısı değil bu arada.” ifadelerini yer verdi.

Yeni bir marş yazma niyeti olmadığını aktaradan Tarkan, “'Bir oluruz yolunda' gibi bir marş yazmışım bir kere ve yenisini yazmak gibi bir niyetim, düşüncem de yok. En azından kendi adıma gerekli bulmuyorum böyle bir şeyi.” dedi.

Tarkan paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Ha kimileri buna katılır yada katılmaz, başkaları yenisini yazmanın gerekli olduğunu düşünür yada düşünmez, benim marşım kullanılır yada kullanılmaz v.b. şeylerle de kafayı hiç yormam. Milli takımımız başarılarıyla bizleri mutlu etsinler, gururlandırsınlar ve tek yürekte buluştursunlar yeter bana. Marştı, şarkıydı filan bunların hepsi küçük bir detay sadece. O gün geldiğinde yazılmış bütün marşlar çalsın hatta. El ele kutlayalım milli takımın başarısını. Yani sözde değil, kalpte “bir olalım” milli takımın yolunda"

