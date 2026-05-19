Beyaz’la Joker programında sorulan “Türk Einstein’ı olarak tanınan ve 28 yaşında Yale Üniversitesinde profesör ünvanını alan ünlü bilim insanı kimdir?” sorusu izleyicilerin dikkatini çekti. Yarışmanın ardından doğru cevap ve bilim insanının hayatı merak konusu oldu.

Şıklar arasında Aziz Sancar, Oktay Sinanoğlu, Cahit Arf ve Behram Kurşunoğlu yer aldı. Sorunun doğru cevabı ise Oktay Sinanoğlu olarak açıklandı.

OKTAY SİNANOĞLU KİMDİR?

Oktay Sinanoğlu, 25 Şubat 1935 tarihinde İtalya’nın Bari kentinde dünyaya geldi. Kimya, moleküler biyofizik, biyokimya ve matematik alanlarında yaptığı çalışmalarla tanınan Sinanoğlu, genç yaşta akademik başarılarıyla dikkat çekti. TED Ankara Yenişehir Lisesi’ni birincilikle tamamladıktan sonra burslu olarak ABD’ye giden Sinanoğlu, California Üniversitesi Berkeley Kampüsü’nde kimya mühendisliği eğitimi aldı. Daha sonra Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde yüksek lisansını tamamladı ve Yale Üniversitesi’nde akademik kariyerine başladı.

1963 yılında Yale Üniversitesi’nde tam profesörlük ünvanı alan Oktay Sinanoğlu, bu başarıya ulaşan en genç isimlerden biri oldu. “Türk Einstein’ı” olarak anılan bilim insanı, teorik kimya alanındaki çalışmalarıyla uluslararası bilim dünyasında büyük yankı uyandırdı. Yaşamı boyunca kuantum mekaniği, kimyasal tepkime teorileri ve moleküler yapı üzerine önemli çalışmalar yapan Sinanoğlu, aynı zamanda Türkçenin bilim dili olarak kullanılması gerektiğini savundu. 1975 yılında kendisine özel kanunla “Türkiye Cumhuriyeti Profesörü” ünvanı verildi. 19 Nisan 2015 tarihinde ABD’nin Florida eyaletinde hayatını kaybetti.

