Adana'nın İmamoğlu ilçesinde 5 yıl önce İspanya'dan getirilen kiraz fidanları ilk büyük hasadını verdi. Çukurova'da yetiştirilen erkenci 'Royal Tioga' kirazları Avrupa'ya ihraç edilirken, üretici dönüm başına yüksek verim ve euro bazlı satış fiyatıyla dikkat çekiyor.

Adana'nın İmamoğlu ilçesine bağlı Ufacıkören Mahallesi'nde üretim yapan Fatih Kara, 5 yıl önce İspanya'dan getirilen kiraz fidanlarını toprakla buluşturdu. Geçtiğimiz yıl bölgede etkili olan don ve dolu nedeniyle istediği verimi alamayan üretici, bu sezon ise 15 dönümlük arazide yaklaşık 10 tonluk rekolte hedefliyor.

Sabahın erken saatlerinde başlayan hasatta işçilerin söylediği türküler eşliğinde toplanan kirazlar kasalara yerleştirildi.

İspanya'dan getirdi, 'olmaz' diyenlere inat ekti! Şimdi kilosunu 4 eurodan satıyor

KİLOSU 4 EUROYA KADAR ÇIKIYOR

Hasat edilen ürünlerin bölgedeki tarım firmaları aracılığıyla Avrupa’ya gönderildiği öğrenilirken, özellikle erkenci olması nedeniyle yoğun ilgi gören kirazlar, bahçede kilogramı 3,5 ila 4 euro arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

İmamoğlu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cemil Çabuk ile teknik personel de hasat çalışmalarına katılarak bahçede incelemelerde bulundu. Yetkililer, üretim süreci, ürün kalitesi ve bölgedeki kiraz yetiştiriciliğinin gelişimi hakkında bilgi aldı.

10 TON REKOLTE BEKLENİYOR

Üretici Fatih Kara, Çukurova’da kiraz üretimine yönelik önyargıları kırdıklarını belirterek, “Yaklaşık 5 yıl önce kiraz üretimine başladık. Çukurova'da kiraz olmaz denildi ancak İspanya'dan getirilen fidanlar bölgemize uyum sağladı" dedi.

"Geçen yıl verim bekliyorduk ama don ve dolu nedeniyle istediğimiz sonucu alamadık" diyen Kara, Bu yıl ise beklentilerimiz doğrultusunda 15 dönümlük alanda hasadımız başladı. Toplamda 10 ton rekolte bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Yetiştirilen ürünün “Royal Tioga” çeşidi olduğunu ifade eden Kara, “5 yıllık emeğin karşılığını almaya başladık. Ürünlerimizi firmaya veriyoruz, Avrupa'ya ihraç ediliyor. Bahçede kirazın kilogram fiyatı ortalama 3,5 ile 4 euro arasında değişiyor” diye konuştu.

