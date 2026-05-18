Fransız basını, Avrasya coğrafyasındaki o tarihi birliğin yükselişini mercek altına alarak, bir itirafta bulundu. Toplam ekonomik potansiyeli 2,4 trilyon dolara ulaşan üye ülkelerin İpek Yolu'nda el ele verdiği tarihi fotoğraftan Orta Koridor hamlesine kadar pek çok stratejik detayın aktarıldığı analizde, 'ittifak artık etkili bir jeopolitik güç merkezi haline geliyor' denildi.

Fransa’nın Lyon kenti merkezli uluslararası yayın organı Euronews, Galiya Khassenkhanova, Bojan Brkic ve Peter Barabas imzasıyla yayımladığı analizde, Türk Dünyası'nın yükselişini küresel kamuoyuna duyurdu.

"Türk devletleri liderleri, ittifaklarını ‘etkili bir jeopolitik güç merkezi’ haline getirmeye çalışıyor" başlığıyla sunulan analizde, Türkiye’nin öncülük ettiği bu birliğin küresel dengeleri değiştirecek bir potansiyele ulaştığına değinildi.

Haritayı açıp şaşkınlıkla duyurdular! Fransız basını yazdı: Türk devletlerinden bunu beklemiyorduk

Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) gayri resmi zirvesinin ardından yayımlanan Euronews analizinde, üye ülkelerin toplam ekonomik potansiyelinin 2,4 trilyon dolara ulaştığı kaydedildi. Küresel jeopolitik krizler ve teknolojik yarış çağında Türk devletlerinin, ticaret, enerji, yapay zeka ve altyapı projeleriyle tam bir kenetlenme içinde olduğu aktarıldı.

Zirveye damga vuran liderlerin fotoğrafına ilişkin Fransız basını şunları yazdı:

"Türk dünyasının genelinde önemli bir manevi simge olan ve tarihi İpek Yolu boyunca Türk ticaret ile kültürel işbirliğinin mirasını sembolize eden Hoca Ahmed Yesevi Türbesi önünde el ele poz veren liderler, tüm dünyaya Avrasya’da yeni bir dönemin başlangıcına işaret eden oldukça güçlü ve birleşik bir mesaj verdiler."

SİYASİ SÖYLEMDEN UZAY TEKNOLOJİSİNE: ORTAK UYDU "CUBESAT"

Türk devletlerinin artık sadece siyasi anlaşmalarla yetinmeyip gerçek ve ortak yüksek teknolojiler üretmeye başlamasına dikkat çeken yayın, "Kazakistan, Türkiye, Özbekistan ve Azerbaycan, "CubeSat" adlı bilimsel uyduyu ortaklaşa geliştiriyor." değerlendirmesini paylaştı.

Gelecek yıl fırlatılması planlanan uydu, Türk dünyasının ortak bölgesel topluluk işbirliği çerçevesindeki ilk pratik uzay projesi olacak.

ORTA KORİDOR VE ZENGEZUR HAMLESİ KÜRESEL ENERJİ ROTASINI DEĞİŞTİRİYOR

Ayrıca Euronews analizinde, Hürmüz Boğazı ve Ukrayna gibi bölgelerde yaşanan krizlerin, Türk dünyasını birbirine bağlayan ulaşım projelerini dünyanın bir numaralı alternatifi haline getirdiği bilgisi de yer aldı.

Çin ve Güneydoğu Asya’yı Kazakistan, Hazar Denizi, Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden Türkiye ile Avrupa’ya bağlayan "Orta Koridor", küresel enerji ve tedarik güvenliğinin yeni kilit noktası olarak tasvir edildi.

ZİRVE SONRASI LİDERLERDEN TARİHİ İTİRAF

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan ziyareti dönüşü uçakta yaptığı açıklamalarda Orta Asya'nın en büyük ekonomisiyle hedeflenen dev enerji mutabakatının ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) de kapsayan Türkistan Bildirisi'nin detaylarını netleştirerek şöyle dedi:

"Türk Dünyası'nın ekonomik, kültürel, stratejik açılardan potansiyeli çok yüksek. Bu yıl Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi, ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Teşkilatın içeride ve dışarıda güçlenmesi için büyük gayret içinde olacağız."

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Cömert Tokayev, zirve esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın küresel ve bölgesel liderliğini şu sözlerle takdir etti:

"Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, size Türk Dünyası'nın takdir ettiği itibarlı bir lider dersek hiç abartmış olmayız. Siz, kardeş ülkelerin manevi ve siyasi birliğini sağlamlaştırma yolunda büyük emekler veriyorsunuz. Türkiye'nin başarıları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özverili çalışmalarının sonucu. O, ileri görüşlü bir lider."

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise ulaştırma hatlarının ve Orta Koridor'un stratejik önemine değinerek vizyonlarını şöyle açıkladı:

"Ailemiz olan Türk dünyası, 21. yüzyılın etkili jeopolitik güç merkezlerinden biri haline gelmelidir. Türk devletleriyle ulaştırma alanındaki iş birliğimiz genişliyor. Mevcut küresel jeopolitik koşullarda Orta Koridor’un önemi daha da artıyor. Hayata geçirilmekte olan Zengezur Koridoru, Orta Koridor’un ana güzergâhlarından biri hâline gelecek."

TEKNOLOJİ VE YAPAY ZEKADA TAM ENTEGRASYON

TDT Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanychbek Omuraliev, Euronews’e verdiği özel demeçte, "Artık her sektör yapay zeka ve dijital gelişime bağlı olduğundan, bu alanda kimse tek başına hareket edemez; bu nedenle dijital ve yapay zeka alanlarında en az 58 alanda işbirliği yapma konusunda anlaştık" yorumunda bulundu.

Zirvede varılan mutabakat doğrultusunda, Özbekistan ve Kazakistan'ın öncülük ettiği yeni nesil istihdam hamlesi "Beş Milyon Yapay Zeka Lideri" programı duyuruldu. İttifak genelinde ortak bir Yapay Zeka Üniversitesi kurulması kararlaştırılırken, kargo ve lojistik prosedürlerini tamamen dijitalleştirerek kolaylaştıracak "E-İzin" projesinin de hayata geçirilmesi netleşti.

