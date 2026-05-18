Gülistan Doku soruşturmasının ‘kilit ismi’ firari Umut Altaş’ın ABD’deki kaçış rotası ortaya çıktı. Görgü tanıkları Altaş’ın geçici işlerde çalıştığını, evsiz gibi göründüğünü belirtti. Altaş’ın ilk olarak göçmen kampında kaldığı, çalışma kartı aldıktan sonra farklı adreslere yerleştiği, 2025’te çalıştığı pizzacıdan Türkiye'yi aradığı, iltica davasının olduğu öğrenildi. İşte Altaş’ın ABD’deki izi…

Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi olarak işaret edilen, hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarılan firari Umut Altaş’ı arama çalışmaları sürerken, yeni detaylar ortaya çıktı.

Akşam gazetesinde yer alan habere göre, Umut Altaş’ın Mayıs 2022'de Meksika üzerinden yasadışı olarak ABD'ye gittiği, 4 yıldır Kaliforniya ile Maryland, Virginia ve New York eyaletlerinde kaldığı, düzensiz geçici işlerde çalıştığı öğrenildi. Altaş ile teması olan görgü tanıkları, Altaş’ın en son işsiz ve evsiz gibi göründüğünü belirtti.

UMUT ALTAŞ'IN ADIM ADIM İZİ

3 eyaletteki görgü tanıklarının Altaş hakkında anlattıkları şöyle:

İlk olarak ABD'nin batı kıyısındaki Kaliforniya eyaletine gelen Altaş, sığınma talebinde bulundu. Bir süre göçmen kampında kaldı. Burada kendisine göçmenlik için mahkeme günü verildi ve bu süreye kadar 2 yıllık geçici çalışma kartı sağlandı.

ÇALIŞMA KARTI ALDI

Altaş, restoran sahibine 3 Kasım 2022'de "Abi benim courtum (mahkeme) var oraya gideceğim bir 15 dakika" mesajını 11 Aralık 2023'te ise “Abi bu para bana yetmiyor. Ya garson olayım. Ya garsonun aldığı ücreti alayım. Ya da ben başka iş bakayım. Avukata para yollamam lazım onu bile veremiyorum" mesajını attı.

SÜREKLİ YER DEĞİŞTİRDİ

Çalışma kartı alan Altaş, ağabeyinin yanına Maryland'e geçti. Farklı evlerde kaldı, kısa süreli işlerde çalıştı. Dengesiz hayatı nedeniyle kaldığı evden kovuldu. Altaş'ın Maryland'de restoranlarda komi olarak çalıştığını, yeterince para kazanamamaktan yakındığını belirten tanıklar, Maryland-Virginia çevresinde kaldığı zamanı 2022-2024 arası olarak verdi.

Tanıkların verdiği bilgiye göre, Altaş 19 Ağustos 2026 günü Kaliforniya'da iltica davası için mahkeme celbi aldı.

KALDIĞI ODADAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Altaş'ın Kaliforniya'da valelik yaparken kaldığı odada kaydedilen videoda poşet içinde halüsinasyon gösteren uyuşturucu madde olduğu görüldü Umut Altaş, çalışma süresi bitince uzatmak için başvurdu ve 2 yıl ek süre daha aldı.

2025'TE TÜRKİYE'YE TELEFON AÇTI

2025 başında New York'ta görülen Altaş, çalıştığı pizzacıdaki telefonu kullanarak Türkiye'yi de aradı. Bu görüşmenin, ocak ayı başında babasıyla yaptığı ortaya çıkan görüşme olduğu düşünülüyor. Akşam’a konuşan tanıklar Umut Altaş hakkında “Sokaklarda yaşayan biri gibiydi. Saçı sakalı uzundu. Kirliydi. Gözlüğü yoktu” yorumunu yaptı.

SONEL İLE FOTOĞRAFI ÇIKTI

Öte yandan Altaş ve eski Tunceli Valisi'nin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in birlikte görüldüğü bir fotoğraf da ortaya çıktı. Fotoğrafın Altaş'ın doğum günü partisinde çekildiği öğrenildi.

Umut Altaş- Mustafa Türkay Sonel

Kırmızı bültenle aranan Umut Altaş'ın kaçış sorasının detayları;

Olay Yer Tarih Detay Sığınma talebinde bulundu Kaliforniya, ABD Belirtilmemiş Bir süre göçmen kampında kaldı, göçmenlik için mahkeme günü verildi ve 2 yıllık geçici çalışma kartı sağlandı. Mesaj gönderdi (Mahkeme) Kaliforniya, ABD 3 Kasım 2022 Restoran sahibine "Abi benim courtum (mahkeme) var oraya gideceğim bir 15 dakika" mesajı. Mesaj gönderdi (Para) Kaliforniya, ABD 11 Aralık 2023 Restoran sahibine "Abi bu para bana yetmiyor. Ya garson olayım. Ya garsonun aldığı ücreti alayım. Ya da ben başka iş bakayım. Avukata para yollamam lazım onu bile veremiyorum" mesajı. Maryland'e geçti Maryland, ABD Belirtilmemiş Ağabeyinin yanına geçti, farklı evlerde kaldı, kısa süreli işlerde çalıştı. Dengesiz yaşamı nedeniyle kaldığı evden kovuldu. Komilik yaptı, para kazanamamaktan yakındı Maryland, ABD 2022-2024 arası Tanıklar tarafından belirtildi. Mahkeme celbi aldı (İltica davası) Kaliforniya, ABD 19 Ağustos 2026 Tanıkların verdiği bilgiye göre. Uyuşturucu madde görüldü Kaliforniya, ABD Belirtilmemiş Valilik yaparken kaldığı odada, poşet içinde halüsinasyon gösteren uyuşturucu madde olduğu videoda görüldü. Çalışma kartı süresini uzattı Belirtilmemiş Belirtilmemiş 2 yıl ek süre daha aldı. New York'ta görüldü, Türkiye'yi aradı New York, ABD 2025 başı Çalıştığı pizzacıdaki telefonu kullanarak Türkiye'yi aradı, babasıyla görüşme olduğu düşünülüyor. Tanık yorumu Belirtilmemiş Belirtilmemiş "Sokaklarda yaşayan biri gibiydi. Saçı sakalı uzundu. Kirliydi. Gözlüğü yoktu." Fotoğrafı ortaya çıktı Belirtilmemiş Belirtilmemiş Eski Tunceli Valisi'nin oğlu Mustafa Türkay Sonel ile birlikte görüldü, doğum günü partisinde çekildiği öğrenildi.

