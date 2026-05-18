Ekinciler Demir Çelik şirketi için geçen hafta gerçekleşen 2,34 milyar liralık halka arza 8,29 kat talep geldi. Bu talep, 19,4 milyar liralık büyüklüğe işaret etti. Önümüzdeki günlerde işlem görmeye başlaması beklenen şirketin %16,25’i borsaya açılacak. ‘EKDMR’ kodu ile borsaya gelen şirket, halka arz gelirinin %40’ını işletme sermayesi olarak kullanacak.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da geçen hafta “Ekinciler Demir Çelik” şirketinin halka arzı için gerçekleşen talep toplama işleminin sonuçları belli oldu.

Yapılan açıklamaya göre 2,34 milyar büyüklükteki halka arza yaklaşık 19,4 milyar liralık talep geldi. Arz edilen hisselere 8,29 kat olarak geçekleşen talep, yüksek yatırımcı ilgisine işaret etti. “EKDMR” kodu ile borsaya gelen şirketin hisselerinin önümüzdeki günlerde işlem görmeye başlaması bekleniyor.

KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

45,00 TL fiyatla 52 milyon adet hissenin halka arzını gerçekleştiren şirketin, borsaya açıklık oranı da %16,25 olarak gerçekleşti. Hisselerin %40’ını yurt içi bireysel yatırımcılara ayıran şirket, halka arzdan net 1 milyar 735 milyon TL gelir elde etti. Katılım endeksine uygun olmayan hissede, 1 yıl boyunca sermaye artışı ve pay satışı yapılmayacak.

HALKA ARZ GELİRİ NEREYE?

Demir çelik üretimi alanında faaliyet gösteren şirket, halka arz gelirinin %40’ını ham madde alımı ve işletme sermayesi olarak kullanacak. Yenilenebilir enerji yatırımlarına %25 ve modernizasyon/kapasite artışı yatırımına da %25 pay ayıran şirket, halka arz gelirinin %10’unu kütük kaynatma sistemi yatırımı için kullanacak.

BORSADA BEKLENTİLER

Bu arada geçen hafta %-4,61 gerileyen Borsa İstanbul’da dikkatler, yeni hafta beklentilerine çevrildi.

Ata Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede; son kapanışını 14.367’den gerçekleştiren BİST 100’de ‘teknik bozulmaya’ dikkat çekilerek “Endekste 14.212 ile 14.622 seviyelerini haftalık bazda ilk destek ve direnç noktaları olarak takip edeceğiz. 14.212 üzerinde kalıcılık, hafta içerisinde tepki hareketlerini beraberinde getirebilir. Ancak bu desteğin kırılması, düşüş trendine dönme riskini artırabilir” görüşlerine yer verildi.

