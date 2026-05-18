Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş.’nin halka arz sonuçları açıklandı. 13-15 Mayıs tarihleri arasında talep toplayan şirketin halka arzına yatırımcılardan yoğun ilgi gelirken, gözler şimdi Borsa İstanbul’da işlem göreceği tarihe çevrildi.

“EKDMR” koduyla gerçekleştirilen Ekinciler Demir ve Çelik halka arzında talep toplama süreci tamamlandı. Sabit fiyatla gerçekleştirilen halka arzın ardından dağıtım sonuçları ve yatırımcı başına düşen lot miktarı yatırımcıların en çok araştırdığı konular arasında yer aldı.

EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Ekinciler Demir ve Çelik hisselerinin Borsa İstanbul’da işlem göreceği tarih henüz resmi olarak açıklanmadı. Halka arz sonuçlarının kesinleşmesinin ardından şirket paylarının Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlaması bekleniyor.

Şirketin halka arzı “EKDMR” koduyla gerçekleştirildi. Talep toplama işlemleri 13-14-15 Mayıs 2026 tarihlerinde “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle tamamlandı. Halka arzda pay başına fiyat 45 TL olarak belirlenirken, toplam 52 milyon lot yatırımcılara sunuldu.

EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK HALKA ARZ SONUÇLARI

Ekinciler Demir ve Çelik halka arzında toplam 52 milyon lotun tamamının satışı gerçekleşti. Böylece halka arz büyüklüğü 2 milyar 340 milyon TL oldu.

Dağıtım sonuçlarında yurt içi bireysel yatırımcılara 20 milyon 800 bin lot ayrıldı. Yüksek talepte bulunan yatırımcılara 5 milyon 200 bin lot, yurt içi kurumsal yatırımcılara 15 milyon 600 bin lot ve yurt dışı kurumsal yatırımcılara ise 10 milyon 400 bin lot dağıtıldı.

