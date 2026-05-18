Sanatçı Umut Akyürek, kızı Melek Bal’ın dedesinin cenazesinde çektiği TikTok videosuna gelen tepkiler sonrası sessizliğini bozdu. Kızının davranışını “şuursuzluk” olarak nitelendiren Akyürek, TikTok’un kapatılması çağrısı yaparken Hadise ve Gülşen gibi isimleri de hedef aldı.

Sanatçı Umut Akyürek’in kızı Melek Bal’ın, dedesinin cenazesinde çekip paylaştığı TikTok videosu sosyal medyada büyük tepki topladı. Gündem olan görüntülerin ardından Akyürek, yayımladığı videoyla hem kızına hem de kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verdi.

Akyürek açıklamasında, “Acımız çok taze, babamızı kaybettik. Maalesef cenazemizde kızım son derece şuursuz, asla onaylanmayacak bir video çekti. Hiçbir kültürde acı böyle paylaşılmaz. Ben de bunu tasvip etmiyorum” ifadelerini kullandı.

TİKTOK'A YÜKLENDİ

Kızı Melek Bal’ın davranışını savunmadığını belirten sanatçı, sosyal medya platformlarını hedef aldı. TikTok’un gençler üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu savunan Akyürek, platformun kapatılması çağrısı yaptı.

Akyürek, “TikTok denen lağım çukuru gençleri zehirlemeye devam ediyor. Tıklanma ve maddi kazanç için toplum mahvoluyor. Neden kapatılmıyor?” dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e de atıfta bulunan sanatçı, “Putin bile TikTok denen kepazeliği bitirdi” ifadelerini kullandı.

“ÇOCUĞUMU SAVUNMUYORUM”

Cenaze sırasında kızına müdahale etmediği yönündeki eleştirilere de cevap veren Akyürek şunları söyledi:

"Benim kızım da tıklanma için zannediyorum, kabul etmiyor ama acısını öyle yaşamış, neyse... Tasvip etmiyorum.

Bazıları da neden kızınıza orda müdahale etmediniz diyor. El insaf, ben orada acımı yaşıyorum. Gelen giden var. Benim gözümün önünde böyle bir şey yapması mümkün mü? Ama şimdi cezasını çekiyor. O da pişman yaptığından"

HADİSE VE GÜLŞEN’İ HEDEF ALDI

Açıklamasında popüler kültür figürlerine de tepki gösteren Akyürek, Hadise ve Gülşen gibi isimleri eleştirip şunları söyledi:

“Ben kızımı da eleştiriyorum. Demişler ki ‘Hadise’ye laf söylemişsin.’ Sizin niyetiniz kötü. Hadise’yi de, onun gibi popüler kültür figürlerini de ölene kadar eleştireceğim.

Ben çocuğumu savunmuyorum. Evimde kavga dövüş eksik olmuyor. Çocuğumu reddedecek noktaya geldim, bunu da bilin rahatlayın. Hadise ve onun gibi rol modeller olduğu sürece bu işin çivisi çıkmış durumda, daha da çıkmaya devam edecek. Sanatın ve sanatçının ne olduğunu biliyoruz. Sezen Aksu’lardan, Nilüfer’lerden nerelere geldik… Ölene kadar da bunu söyleyeceğim."

“KIZIMLA DA KAVGAM BİTMEYECEK”

Kızının davranışını kabul etmediğini yineleyen Akyürek, aile içinde büyük sorunlar yaşandığını da söyledi:

"Beni evladımla mı vuracaksınız? Vurun. Gerekirse soyadımı bile değiştiririm. Doğruları söylemekten geri adım atmayacağım.

Kızımın yaptığı şuursuzluğu asla onaylamıyorum. O düzelene kadar da onunla kavgam bitmeyecek. Beni onunla vuramazsınız. Âlimden zalim, zalimden âlim doğar.”

