Umut Akyürek'in kızından kötü haber! Babası tek tek anlattı: Olmadı, başaramadık

Daha önce madde bağımlılığı ve psikolojik problemlerle gündeme gelen Umut Akyürek'in kızı Melek Bal'dan kötü haber geldi. Baba Oktay Ertuğrul kızı Melek Bal'ın uyuşturucu batağına tekrar saplandığını çarpıcı detaylar vererek anlattı. Aileleri uyaran Ertuğrul, "Eşim psikolojik destek görüyor. Anaların ciğeri yanıyor. Eşimin de öyle." dedi.

Geçen yıl uyuşturucu bağımlılığı ve psikolojik problemlerle gündeme gelen Umut Akyürek'in kızı Melek Bal'dan kötü haber geldi.

Tedavi olan ve uyuşturucuyu terk eden Melek Bal televizyona çıkmış, yaşadıklarını anlatmıştı. Pişmanlığını dile getiren Melek Bal'ın yeniden uyuşturucu batağına saplandığını ortaya çıktı.

Sabah Günaydın'a konuşan baba Oktay Ertuğrul Umut Akyürek'le birlikte yaşadıkları zorlukları anlattı.

Aileleri uyaran Ertuğrul çarpıcı açıklamalar yaptı.

"OLMADI, BAŞARAMADIK"

"Kızım kendi isteğiyle 90 gün sürecek şekilde tedavi altına alındı" diyen Ertuğrul şunları söyledi:

"Kanser hastalığının tedavisi gibi düşünmek gerekiyor. Madde bağımlısı insanlar da kanser tedavisi gören insanlar gibi. Kemoterapi ile kanser de nasıl vücut temizlendikten sonra kanser nüksediyorsa, madde bağımlısı olanlarda da tekrar nüksedebiliyor.

Kızım 90 gün boyunca tedavi görmüştü, temizlenmişti de. Sonrasında üç ay evine döndü. Eve döndükten sonra bir süre kullanmadı.

Sonrasında ise tökezledi. Yasaklı madde bağımlılığı bir beyin hastalığı aynı zamanda. Kızımın beyin hastası olduğunu kabul ederek mücadele içine girdik.

Melek Bal tökezledi ve yeniden yasaklı maddeye kayış yaşadı. Madde bağımlısı olan eski çevresinden korumaya çalıştık, kayış yaşamasın diye ama olmadı, başaramadık."

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"EVİMİZİ DEĞİŞTİRDİK"

Melike Bal'ı uyuşturucu batağına çekenlerin sosyal medyadan iletişim kurduklarını söyleyen Ertuğrul, taşınmanın işe yaramadığını anlattı.

Ertuğrul, "Çevresel olarak eskiye dair oturduğumuz evi bile değiştirdik ama sosyal medya peşimizi bırakmadı. Uzak tutmak istediğimiz çevresi sosyal medya üzerinden iletişime geçti kızımla. Kızım da bu tuzağa düştü maalesef. Yasaklı madde bağımlıları için sosyal medya çok büyük tehlike. Çocuklarımızı uyuşturucu batağına düşürüyor. Günümüzde gençlerimiz için en büyük tehlike sosyal medya. Toplumu her açıdan zehirliyor." dedi.

"TİK TOK KAPATILMALI"

Aileleri uyaran Ertuğrul, sosyal medya platformu Tik Tok'a dikkat çekti. Her türlü pisliğin bu platformda olduğunu şöyle dile getirdi:

"Sosyal medya toplumu dejenere ediyor. Tik Tok özellikle kapatılmalı. Her türlü pislik bu platformda. Çocuklarımız en çok burada tuzağa düşürülüyor. Sosyal medya özgürlüğü diye bize dayatıldı ama bunun yüzünden çocuklarımız büyük bir tehdit altında. Özellikle sosyal medya fenomenleri toplumsal erozyona neden oluyor."

UMUT AKYÜREK PSİKOLOJİK DESTEK ALIYOR

Melike Bal'ın yaşadıklarından dolayı Umut Akyürek'in ve kendisinin suçlandıklarını ifade eden Ertuğrul sözlerine şöyle devam etti:

"Toplum önünde kadın elbisesi ile gezen adamlar, sosyal medyada kanaat önderi gibi ahkam kesiyor. Bunları da ne yazık ki gençlerimiz izliyor, etkileniyor. Şimdi bazıları çıkmış Melek Bal'ın yaşadıklarından dolayı beni ve eşimi suçluyor, ahkam kesiyor. Biz anne ve babası olarak Melek Bal'ın her zaman yanında olduk, sevgimizi de ilgimizi de eksik etmedik. Biz de bu süreçte çok yıprandık. Eşim psikolojik destek görüyor. Anaların ciğeri yanıyor. Eşimin de öyle."

"HER YERİNDEN PİSLİK AKIYOR"

"Bu ülkede milyonlarca madde bağımlısı gencimiz var, bunların ailelerinin çoğu da bizim gibi davranıyor... Eskiden bu kadar yaygın değildi bağımlılık. Şimdi 11-12 yaşındaki çocukları sosyal medya bela üzerinden tuzağa düşürüyorlar. Sosyal medya ortamına bakın, leş gibi olmuş. Her yerinden pislik akıyor."

"NE ÖRF KALDI NE AHLAK"

"Ne kadınlar kadın gibi ne erkekler erkek gibi. Namuslu, anne, evladını koruyan kadınlarımızın sayısı çok azaldı. Reyting almak, etkileşim yapmak için türlü rezillikler yapıyor sosyal medyadaki fenomen kadınlar. Ne örf kaldı ne ahlak... Hiç utanmaları yok. Türk toplumu için en büyük tehlike sosyal medyadır."