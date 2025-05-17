"Bir kereden bir şey olmaz benim oğlum yapmaz!" Hakim İzzet Durak 'Uyuşturucu bağımlısı nasıl kurtulur'un cevaplarını verdi

İstanbul Anadolu Adliyesi Hakimi İzzet Durak, madde bağımlılığı ve dolandırıcılığa karşı yazdığı kitaplarla savaş açtı. Durak, KTB Yayınlarından çıkan "Uyuşturucuyla Mücadele Bakanlığı" ve "Cesaretin Bedeli" isimli kitaplarında vatandaşı ikaz ederek ibretlik bilgiler verdi. İşte bir hakimin gözünden çocuklarını madde bağımlılığından korumak isteyenler için altı çizilecek 20 cümle...

İRFAN ÖZFATURA - Uyuşturucuyla mücadele konusunda en çok dertlenenlerin başında hukukçularımız geliyor.

Hem kullananıyla hem kullandıranıyla karşılaşan hakimler, savcılar ve avukatlar yaşanan tahribatı yakından görüyor.

Hakim İzzet Durak da bu dertle dertlenenlerden biri. Gördüğü ilginç hadiseleri de anlatan Durak, beraatını talep eden bir bağımlının dilekçenin sonunda "beni bırakmayın, bırakırsanız ben tekrar başlarım" dediğini anlatıyor.

BAKANLIĞI KURULMALI

Uzun yıllar uyuşturucu ile mücadele eden bir kurum yoktu biz çok yazdık çizdik ancak 2014’te tahribatın büyüklüğü anlaşıldı.

Mevzu Sağlık, Adalet, Eğitim, Spor gibi birkaç bakanlığı ilgilendiriyor. Bu yüzden işlenen cinayetler, soygunlar ve trafik kazaları var. Aslında hususi bir bakanlık lâzım, çünkü onların arkasında da terör örgütleri, dış güçler, mafya ve para babaları var.

Tamam evinizde kullanan yok ama birkaç tinerci bulaşabilir sataşabilir sokakta. Çünkü şuursuz ne yaptığının farkında değil o anda. Tedbir için illa canınızı yakmasını, evladınızı çalmasını beklerseniz pişman olursunuz sonra.

HIRSIZLIK GASP KAPKAÇ

Bu bir sarmal. Uyuşturucuya alışan işte çalışamaz, ailesi ile anlaşamaz, uyku ve yemek düzeni bozulur, madde tedariki için hırsızlık ve satıcılığa başlar.

Sinyale çıkanlara (abi bi çorba parası diyenler) sakın para vermeyin uyuşturucu alacak ihtimal. Yardımcı olmak istiyorsanız yiyecek alıp verin. Aslında açlık da yalan her fırında askıda ekmek ve simit var.

Küçük dozlar ucuzdur, başlangıçta keseye dokunmaz ama bilahare doz ve çeşit artar, bir gün değil iki gün değil sürekli harcama, neticede ciddi bir masraf.

İÇİCİLİKTEN SATICILIĞA

Çocuk önce cebinizden para çalar, değerli eşyaları satar. Ya para biter ya da evden kovulur, sokak hayatı başlar, gasp, kapkaç, hırsızlık yapar, madde pazarlamaya başlar sonunda.

Bir mahallede 5 kullanan varsa üç ay sonra 15 olur. Önce yakınlarını arkadaşlarını yoldan çıkarır. Her bağımlı potansiyel satıcıdır zira.

YAK YA EĞLENİYORUZ ŞURADA

Kimlerle düşüp kalkarsan onlara uyarsın. On kere hayır dersin bir kere zayıf anını yakalar. Düşersin tuzağa.

Siz birlikte vakit geçirdiğiniz kişilerin ortalamasısınız. Kişilik de değişir zamanla.

SENİN EVLADIN DA YAPAR

Peki çocuğun kullandığını nasıl anlarız?

Başlangıçta anlaşılmaz aileler iki yıl kadar fark etmez, genelde “benim oğlum yapmaz, kızım asla” bahanesine sığınırlar.

Bu bir temennidir, lâkin dışarıda çok vakit geçiren çocuklardan korkmak lâzım. Önce hafif uyuşturucularla başlar, haplar, otlar… Kademe kademe doz ve çeşit artar. Hatta bazılarını o da kesmez, doz aşımından hayatını kaybedecek kadar…

FİLM VE MÜZİKLE TEŞVİK

Karanlık platformlardaki filmler, diziler, müzikler, klipler uyuşturucuya özendirir. Şimdi internet ile maddeye ulaşım kolay. Gençlere bunların zararsız olduğu ve bazı ülkelerde serbestçe kullanıldığı söylenir. Sinsidirler, hastanelere bile sızar, okullara sokulurlar.

SOKAK TEMİZLENMEDİKÇE

Denetim hâlâ yeterli değil, arzın zorlaşması şart. Sokakta açıktan satılıyorsa “kullanma” demek boşuna. Kamu ve aile çocuğu o çevreden uzak tutacak.

Satıcının arkasında terör örgütleri gizli servisler var ve bu kirli parayı militan beslemede, can yakmada kullanırlar. Bütün devletlerin başının belası. Türkiye mücadelede önde gidenler arasında. Her yıl tonlarca madde ele geçiriyor, imha ediyor.

BÜNYE TEMİZLENİR AMA KAFA?

Uyuşturucunun tedavisi mümkün, amatemlerde beden temizlenir lâkin beyin temizlenmezse boşuna.

Fiziki olarak arınan, ruhen arınmazsa aynı tuzağa düşebilir bir daha.

Satıcılar bunu bilir bırakanı izler takibe alır. Kapı altından madde atar, ayakkabısının içine, hatta hastane odasına bırakır.

Çünkü o da içicidir, kendi masrafını karşılamak için eski müşterilerini markaja alır, adım attırmaz.

EKRAN, OYUN, KUMAR

Bağımlılık derken sadece uyuşturucu değil ekran ve kumar bağımlılığı da yuva yıkıyor.

Müzik bağımlılığı var sonra, takıyor kulaklığı basit bir ritme saatlerce kafa sallıyor. Bilhassa repçiler uyuşturucuyu teşvik eden şarkılar yazıyor.

Amatemlerde yatak ve ilaç yeterli değil. En önemli şey başlatmamak. Mücadeleyi o safhada sürdürmek daha kolay. Çocuğa sahip çıkılmalı sıcak bir aile yuvası derde deva.

AYRILMIŞ EŞLER DARBELİ ÇOCUKLAR

Ayrılmış eşler büyük gaile. Simsarlar onların çocuklarını bilir, zayıf anlarını kollar.

Böyle bir imtihanla baş başa kalan aileler morallerini bozmasınlar. Geç kalmadan bir uzmandan yardım alsınlar. Her şehirde servis var, danışsınlar yol haritalarına uysunlar.

KURTULUR “İSTİYORSA AMA!”

En büyük sıkıntı kullananın ve ailesinin bağımlı olduğunu kabul etmemesi. Yardım istememesi.

Kurtulmak istiyorsa kurtulur, istemiyorsa yapacak bir şey yok. Bazıları ben bağımlı değilim istediğim zaman bırakırım kafasında. Öyle değil ama.

Bazen yardımcı olmak için yaklaşan bağımlı oluyor.

Sevdiklerinizin tuzağa düşme ihtimali uykularınızı kaçırmalı, bu kitabı yazarken kabuslar gördüm adeta.

AİLE KALE, SOKAK TUZAK

İkna önemli, sevgi dili yoksa zincire de vursan boşuna.

Bazen telkin, bazen ilaç mütehassısların işi bunlar.

En çok aile içi kopukluklar sebep. İlgisizlik şiddet görme veya şiddete şahit olma.

Evden uzak zamanlar artınca eyvah.

KÖTÜ ARKADAŞ SİNSİ YILAN

Arkadaş çok önemli. Çocuk arkadaşına söz söyletmez yanlışını ifşa etmez korur kollar.

Kriminal grupların içine girdiyse kendini ispat için suç işlemek zorunda.

İyi arkadaş ikaz eder, felaketten uzak tutar

ÇOCUKLARINIZLA VAKİT GEÇİRİN

Bir ailenin çocuğa vereceği en iyi hediye birlikte geçirilen güzel zamanlardır.

Okuldan gelen çocukla sohbet edin, arkadaşları kim, nereye takılıyorlar?

Bırak anlatsın paylaşsın. Ayıplar ve azarlarsanız size açılmaz.

Güzel dinimizi öğretin Efendimizi tanısınlar. Haramdan kaçanlar zaten beladan uzak dururlar.

ADRESİ CEZAEVİ OLMADAN

İlk giren cezaevinden rahatsız olur. Karanlık, kalabalık, yemekler vasat, burada yaşanmaz.

Girip çıkanlar alışır, bilhassa hırsızlık ve gasp yapanlar. Zaten muhitinde bunlar övünç meselesidir. Dolandırıcılar safları nasıl yolduklarını anlatır, şecaat arz ederken sirkatin söyler, özendirirler suça.

Cezaevinden çıkanlar kolay iş bulamaz, bulsa da mesaiye uyamaz. Akılları bi vole vurmaktadır, yevmiye maaş az gelir onlara.

OKUL SPOR HOBİ MEŞGULİYET

Okul önemli ama piri pak değil, dikkat edilmeli arkadaşlarına. Bir bakmışsın evden kaçmış kankasıyla.

Spor, hobiler ve meşguliyet terapidir bir bakıma.

Zira boş kalanın zihni muzır şeyler kurar.

REKLAMIN KÖTÜSÜ OLMAZ

Medyanın da menfi tesiri var. Habire trafik kavgası yayınlarsan bunlar normale döner bir süre sonra.

Cinayet, yaralama, intihar haberleri ona keza.

Göz, gördüğünü görmezden, kulak duyduğunu duymazdan gelemez, yer edinir hafızanızda.

Aynı şeyi izleyen insanların zihninde farklı tesirler uyanır. Kötüleri kötülemek için çekilen mafya dizileri özendirici olabilir.

AYNALAMA

Sanal zeka ensenizde takipte, neyi çok izlerseniz onlar çıkarılır karşınıza. Ve sen ona dönüşürsün bir süre sonra. Ki Aynalama derler buna.

Girdiler değişmeden çıktılar değişmez. Sapık fikirlere kapılırsın da varamazsın farkına.

AÇLIKTAN DEĞİL KEYİFTEN

Hırsızların pek azı ekmek parası için çalar, çoğunun aklı keyfinde konforunda.

Bir evde huzur varsa, sesler yükselmiyorsa, çocuklara değer veriliyorsa arıza çıkmaz. Meşgale ve hedefleri olsun başkalarına yardım ideali gibi mesela. Biz hep doktor olmak isterdik, yardım edecektik insanlara. Parasından ziyade manevi hazzı var. Böyle çocuk müşfik olur, hayvanları da korur kollar.

HAYAT KISA, ÇIKMADIK CANDA

Hayat çok kısa, boş vakit yok aslında. İnsanın hedefleri olmalı.

Gerçekleşmeyebilir ama bu yolda gayret de kıymetli.

Her zaman umud vardır, ye’se kapılmamalı.

Yeni bir sayfa açmalı ve sevdikleri ile yürümeli.

ŞİŞEDE DURDUĞU GİBİ DURSA…

Alkol keyif değil, sıkıntı verir, kullananlarda denge ve karar zafiyeti başlar, ayıkken söylemediklerini söyler, sakinken saldırganlaşırlar. Kadın cinayetlerini okuyun, umumiyetle “birlikte alkol aldıktan sonra…” Cümlesi çıkar karşınıza.

Alkol bataklıklara sürükler, kumar, zina, silah kullanma, uyuşturucuya başlama…

Unutmayın birinci basamak bira.

BİR KEREDEN BİŞİ OLUR!

Mal dosttan alınır “yak ya bişi olmaz” der, “dene beğenmezsen kullanmazsın bir daha!”

Bişi olur ama. Beğenmeyende de bağımlılık başlar, doz artar, artar, sonu musalla.

Bu yüzden içene de ceza olmalı. Dünyada örnekleri var.