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Kıyafete emdirilmiş! 1 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kıyafete emdirilmiş halde 1 kilo 400 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik saklandıkları adreslere eş zamanlı operasyon yaptı.

Kıyafete emdirilmiş! 1 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi - 1. Resim

UYUŞTURUCUYU KIYAFETE EMDİRMİŞLER

Operasyonlarda, M.M.A. (41), S.S. (25), Z.G. (42) ve B.C. (38) yakalandı. Narkotik arama köpeği MİA ile yapılan aramalarda ise kıyafete emdirilmiş vaziyette 1 kilo 400 gram ve 3 parça halinde 36,3 gram olmak üzere toplam 1 kilo 436,3 gram narkotik madde geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan M.M.A., S.S. ve Z.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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