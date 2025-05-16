Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Metrobüs durağında uyuşturucu ticareti! 2 şüpheli yakalandı

Metrobüs durağında uyuşturucu ticareti! 2 şüpheli yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Metrobüs durağında uyuşturucu ticareti! 2 şüpheli yakalandı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul’da metrobüs durağında uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen A.K. ve E.E., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir metrobüs durağı çevresinde narkotik madde ticaretinin yapıldığını tespit etti.

İki şahsın şüpheli hareketlerde bulunduğunu belirleyen ekipler harekete geçti. A.K.(28) isimli kadınla E.E.'nin (31) üst araması gerçekleştirildi. Aramalarda, 1 uzun namlulu otomatik silah, 1 ruhsatsız tabanca ile birlikte 9 adet fişek, 2 kilo 343,5 gram kokain, 455 lira nakit para ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Ayrıca E.E.'nin uyuşturucu madde ticareti ile birlikte çok sayıda hırsızlık suçundan kaydının olduğu belirlendi. A.K. "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakılırken, E.E. ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gece müzeleri hazır! Yıldızların altında tarihe yolculuk.. İşte yaz aylarında akşam serinliğinde gezilecek yerlerGündemden düşmeyen TRT'nin Teşkilat dizisinde flaş gelişme! Ünlü oyuncu katıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
DEAŞ'a 3 milyon TL aktarmışlar! Adana'da 2 şüpheli tutuklandı - 3. SayfaDEAŞ'a 3 milyon TL aktarmışlar!Polisin dur ihtarına uymadan kaçtılar! Gerçek yakalandıklarında ortaya çıktı - 3. SayfaÇorum'da 4 genç çalıntı araçla drift atarken yakalandıUyuşturucu düzeneği deşifre oldu! Uzaktan kumandalı gizli bölme ortaya çıktı - 3. SayfaAkılalmaz yöntem! Uzaktan kumandalı gizli bölme ortaya çıktıAğaçların arasına gizlenmiş! Şeftali serasında çuvallarca uyuşturucu - 3. SayfaÇuvallara gizlenmiş! Şeftali serasından çıkanlar şaşırttı2 yaşındaki çocuk tırmandığı demir korkuluklardan aşağıya düştü! - 3. Sayfa2 yaşındaki çocuk balkondan düştüAnnesi kayıp sanıp aramaya başlamıştı! Korkunç gerçek ortaya çıktı - 3. SayfaAnnesi kayıp sanıp aramaya başlamıştı!
Sonraki Haber Yükleniyor...