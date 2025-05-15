Çekirdek aile 4 kişiden 3’e düştü! Yalnız yaşayanların oranı yüzde 20'ye çıktı

Türkiye’de ortalama hane halkı büyüklüğü 2024 itibarıyla 3,11 kişiye düştü. Yalnız yaşayanların oranı yüzde 20’ye ulaşırken, geniş ailelerin oranı yüzde 13,3’e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılının “İstatistiklerle Aile” verilerini açıkladı. Türkiye’de 2008 yılında dört kişi olan ortalama çekirdek aile büyüklüğü, azalma eğilimi göstererek 2024 yılında 3,11 kişiye geriledi. Şırnak, 4,85 kişiyle en büyük hane halkı büyüklüğüne sahip şehir olurken, Giresun ve Çanakkale 2,53 kişiyle en küçük hane halkı büyüklüğüne sahip şehirler olarak öne çıktı.

GÜMÜŞHANE TEK YAŞIYOR

2016 yılında yüzde 14,9 olan yalnız yaşayan fertlerden oluşan tek kişilik hane halklarının oranının 2024 yılında yüzde 20’ye yükseldiği görüldü. En yüksek oran yüzde 31,7 ile Gümüşhane’de, yüzde 11,1 ile en düşük Batman’da oldu. Tek çekirdek aile oranı ise yüzde 63,5’e düştü. Gaziantep, yüzde 71,4 ile en yüksek, Tunceli ise yüzde 50,5 ile en düşük oranı gördü.

GENİŞ AİLELER HAKKÂRİ’DE

Tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan hane halklarının oranı yüzde 10,9’a ulaşırken, Bingöl yüzde 13,5 ile bu oranının en yüksek olduğu şehir oldu. Geniş ailelerden oluşan hane halklarının oranı 2016’daki yüzde 16,3’ten, 2024’te yüzde 13,3’e geriledi. Hakkâri, yüzde 20,3 ile geniş aile oranının en yüksek il oldu.

İlgili Haber Yaşlı nüfus çoğaldıkça

YAŞLILAR YALNIZLAŞIYOR

Hanelerin yüzde 42,8’inde 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunduğu görüldü. Şanlıurfa, yüzde 68,5 ile bu oranın en yüksek olduğu ilken, Tunceli yüzde 28,2 ile en düşük orana sahip şehir oldu. Yaşlı nüfus oranı ise toplam hane halklarının yüzde 25,3’ünü oluşturuyor. En az bir yaşlı fert bulunan 6 milyon 726 bin 583 hanenin 1 milyon 750 bin 900’ünü tek başına yaşayan yaşlı fertler oluşturdu.

BEKÂRLAR BABA EVİNDE

Geçen sene, 25-29 yaş grubunda ve hiç evlenmemiş olan 3 milyon 374 bin 686 kişiden 2 milyon 450 bin 869 kişinin anne ve/veya babasıyla yaşıyor. Akraba evlilikleri ise 2024 yılında yüzde 8,1 oranında gerçekleşti. Mardin, yüzde 19,9’la akraba evliliği oranının en yüksek olduğu şehir oldu.

YOKSULLUK EN ÇOK GENİŞ AİLEDE

Türkiye’de yoksulluk oranı yüzde 21,2 olarak belirlendi. Geniş ailelerin yüzde 26,9’u, tek kişilik hanelerin ise yüzde 11,7’si yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Tek çekirdek ailelerin yoksulluk oranı yüzde 20,9. Konut sahipliği ise yüzde 56,1; kiracı yüzde 28, lojmanda oturanlar yüzde 0,9, kira ödemeyenler ise yüzde 15.