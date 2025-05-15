Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Çekirdek aile 4 kişiden 3’e düştü! Yalnız yaşayanların oranı yüzde 20'ye çıktı

Çekirdek aile 4 kişiden 3’e düştü! Yalnız yaşayanların oranı yüzde 20'ye çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Çekirdek aile 4 kişiden 3’e düştü! Yalnız yaşayanların oranı yüzde 20&#039;ye çıktı
Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye’de ortalama hane halkı büyüklüğü 2024 itibarıyla 3,11 kişiye düştü. Yalnız yaşayanların oranı yüzde 20’ye ulaşırken, geniş ailelerin oranı yüzde 13,3’e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılının “İstatistiklerle Aile” verilerini açıkladı. Türkiye’de 2008 yılında dört kişi olan ortalama çekirdek aile büyüklüğü, azalma eğilimi göstererek 2024 yılında 3,11 kişiye geriledi. Şırnak, 4,85 kişiyle en büyük hane halkı büyüklüğüne sahip şehir olurken, Giresun ve Çanakkale 2,53 kişiyle en küçük hane halkı büyüklüğüne sahip şehirler olarak öne çıktı.

GÜMÜŞHANE TEK YAŞIYOR

2016 yılında yüzde 14,9 olan yalnız yaşayan fertlerden oluşan tek kişilik hane halklarının oranının 2024 yılında yüzde 20’ye yükseldiği görüldü. En yüksek oran yüzde 31,7 ile Gümüşhane’de, yüzde 11,1 ile en düşük Batman’da oldu. Tek çekirdek aile oranı ise yüzde 63,5’e düştü. Gaziantep, yüzde 71,4 ile en yüksek, Tunceli ise yüzde 50,5 ile en düşük oranı gördü.

GENİŞ AİLELER HAKKÂRİ’DE

Tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan hane halklarının oranı yüzde 10,9’a ulaşırken, Bingöl yüzde 13,5 ile bu oranının en yüksek olduğu şehir oldu. Geniş ailelerden oluşan hane halklarının oranı 2016’daki yüzde 16,3’ten, 2024’te yüzde 13,3’e geriledi. Hakkâri, yüzde 20,3 ile geniş aile oranının en yüksek il oldu.

YAŞLILAR YALNIZLAŞIYOR

Hanelerin yüzde 42,8’inde 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunduğu görüldü. Şanlıurfa, yüzde 68,5 ile bu oranın en yüksek olduğu ilken, Tunceli yüzde 28,2 ile en düşük orana sahip şehir oldu. Yaşlı nüfus oranı ise toplam hane halklarının yüzde 25,3’ünü oluşturuyor. En az bir yaşlı fert bulunan 6 milyon 726 bin 583 hanenin 1 milyon 750 bin 900’ünü tek başına yaşayan yaşlı fertler oluşturdu.

BEKÂRLAR BABA EVİNDE

Geçen sene, 25-29 yaş grubunda ve hiç evlenmemiş olan 3 milyon 374 bin 686 kişiden 2 milyon 450 bin 869 kişinin anne ve/veya babasıyla yaşıyor. Akraba evlilikleri ise 2024 yılında yüzde 8,1 oranında gerçekleşti. Mardin, yüzde 19,9’la akraba evliliği oranının en yüksek olduğu şehir oldu.

YOKSULLUK EN ÇOK GENİŞ AİLEDE

Türkiye’de yoksulluk oranı yüzde 21,2 olarak belirlendi. Geniş ailelerin yüzde 26,9’u, tek kişilik hanelerin ise yüzde 11,7’si yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Tek çekirdek ailelerin yoksulluk oranı yüzde 20,9. Konut sahipliği ise yüzde 56,1; kiracı yüzde 28, lojmanda oturanlar yüzde 0,9, kira ödemeyenler ise yüzde 15.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Metin Arolat'ın ölüm nedeni belli oldu! O detay herkesi şoke etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yarın başlıyor 3 gün sürecek! Yağmur, soğuk, rüzgar... İşte gün gün hava tahmin raporu - YaşamYarın başlıyor 3 gün sürecek! Yağmur, soğuk...Vatandaşa satacaklardı! Tam 7 ton, hepsi imha edildi - YaşamVatandaşa satacaklardı! Tam 7 ton, hepsi imha edildiHatay'ı sağanak ve dolu vurdu! Hayatı felç etti - YaşamHatay'ı sağanak ve dolu vurdu! Hayatı felç ettiŞiddetli sağanak sele neden oldu, ilçeyi su bastı - YaşamŞiddetli sağanak sele neden oldu, ilçeyi su bastıMayıs ortasında beyaz sürpriz! Kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı - YaşamMayıs ortasında beyaz sürpriz!Trafikte gören bir daha baktı! Sosyal medyada yorum yağdı: O anlar kamerada - YaşamSosyal medyada yorum yağdı: O anlar kamerada
Sonraki Haber Yükleniyor...