Ne Osimhen ne Icardi! 'Pişmanlık' dendi, tek kaldı

Galatasaray'da milli ara Davinson Sanchez dışındaki oyuncular için sona erdi. Kolombiya'nın 20 Kasım TSİ 04.30'da Avustralya ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan, 90 dakika sahada kalan ve son golün asistini yapan deneyimli stoper, henüz sarı-kırmızılı takımla idmana bile çıkamadı.

Milli ara kabusu!

Gençlerbirliği maçına 2 gün kala tek sorun Sanchez'in yorgunluğuyla sınırlı değil;

- Takımın yıldızı Osimhen, bir Nijerya yolculuğundan daha sorunla döndü.

Victor Osimhen

- Kasık fıtığı ameliyatı olan Yunus Akgün, ilk yarıyı kapattı.

- Kaan Ayhan, ikinci yarı dahil olduğu Bulgaristan maçını tamamlayamadı.

- Berkan Kutlu, antrenmanda sakatlandı.

- Eren Elmalı (45 gün) ve Metehan Baltacı (9 ay), bahis soruşturmasından ceza aldı.

- İdmanlara başlayan İlkay Gündoğan, fizik olarak hazır değil.

- Art arda ıslıklı protestoya maruz kalan Barış Alper, fiziksel anlamda güçlü olsa da moralman zayıf. Elinde çatlaklar tespit edilmesi de cabası.

- Osimhen'in yokluğunda en ihtiyaç duyulan isim Icardi de haftalardır formsuz.

Şampiyonluk yarışındaki en büyük rakip Fenerbahçe ile derbi mücadelesine bir hafta kala, üstelik 6 puanlık fark teke inmişken gelen milli ara, Galatasaray için hiç iyi geçmedi.

Elde kaldı Jakobs

Uzayıp giden 'eksikler ve soru işaretleri listesi'nden geriye kalanlar arasında dikkat çeken bir futbolcu var; Ismail Jakobs.

Ismail Jakobs'un alternatifi kalmadı

Zorunlu satın alma opsiyonuyla 9 milyon euroya geldiği Galatasaray'daki ilk sezonunda üst üste geçirdiği sakatlıklar nedeniyle hayal kırıklığı yaşatan Senegalli, bir anda takımın en kıymetlileri arasına girdi.

Eren'in aralık sonuna kadar sürecek ve Şampiyonlar Ligi'nde forma giymesine de mani olan hak mahrumiyeti cezası, Berkan'ın 3 hafta sürmesi beklenen iyileşme süreci, ismi UEFA listesine yazılmayan ve bir dakika bile süre almadığı Süper Lig'de sadece esema listelerine giren genç oyuncu Kazımcan Karataş derken elde 28 kişiden tek sol bek Jakobs kaldı.

Teknik patron Okan Buruk'un, ligde Eren, Avrupa'da Jakobs tercihi de otomatikman ortadan kalkmış durumda.

Dile kolay 21 maç...

Geçen sezon saha içi performansından çok kaçırdığı müsabaka sayısı (21 maç) üzerinden 'pişmanlık' yorumlarıyla gündeme gelen sol beke, şimdilerde 'ne yapmalı da pamuklara sarmalı' gözüyle bakılıyor.

Senegalli futbolcu geçtiğimiz sezon 21 maç kaçırdı

Avrupa dönüşü iç saha avantajını en yakın rakibiyle bir puanlık fark olarak kullanabilen sarı-kırmızılılar için zorlu fikstür yeni başlıyor. Gençlerbirliği sınavı sonrası Şampiyonlar Ligi ve Türkiye'de zorlu bir viraja giriliyor.

300 milyon euroyu aşkın değere sahip kadroda savunmanın bir kanadındaki alternatifsizlik endişe verici. Galatasaray, bu sıkıntılı süreci en az hasarla atlatıp; ilk 11'den 5 oyuncunun birden gideceği Afrika Uluslar Kupası'nı da hesaba katarak, devre arasında planlamasını yeniden gözden geçirmeli.