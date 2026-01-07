Türk futbolunun en büyük rekabetlerinden biri, 2025-2026 sezonu Turkcell Süper Kupa finalinde bir kez daha sahneye çıkıyor. Galatasaray ile Fenerbahçe, kupayı müzesine götürmek için finalde karşı karşıya gelecek. ''Fred Süper Kupa finalinde oynayacak mı?'' merak edilirken yarı finalde oynanan mücadelelerin ardından futbolseverlerin merakla beklediği dev randevunun tüm detayları netleşti.

Sarı-kırmızılı ekip Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile karşılaştığı maçta etkili bir performans sergiledi. Galatasaray rakibini 4-1 mağlup ederek finale yükselen ilk takım oldu. Fenerbahçe ise yarı final mücadelesinde Samsunspor ile Adana’da karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrılarak adını finale yazdırdı. Peki, Fred Süper Kupa finalinde oynayacak mı?

FRED SÜPER KUPA FİNALİNDE OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe’nin orta saha oyuncusu Fred, yarı finalde Samsunspor karşısında kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyememişti. Sarı-lacivertli ekibin finale yükselmesiyle birlikte yıldız futbolcunun cezası sona ermiş oldu. Cezası bittiği için Fred Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa finalinde kadroda yer alabilecek. Tecrübeli oyuncunun ilk 11’de sahaya çıkıp çıkmayacağı ise maç günü netlik kazanacak.

SÜPER KUPA FİNAL MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa finalinin tarihi belli oldu. Dev derbi 10 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 20.30’da oynanacak. Karşılaşma ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

SÜPER KUPA FİNAL MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?

Süper Kupa finali için bilet satış süreci henüz başlamadı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından biletlerin ne zaman satışa sunulacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Taraftarlar Galatasaray - Fenerbahçe finali için biletlerle ilgili duyuruyu TFF’den gelecek açıklamalar doğrultusunda takip ediyor.

