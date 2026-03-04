Mart ayının ilk haftasında Türkiye’nin birçok bölgesinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle buzlanma ve yoğun kar yağışının görüldüğü illerde “okullar tatil mi” sorusu gündemdeki yerini korurken gözler valiliklerden gelecek resmi açıklamalara çevrildi. 4 Mart 2026 Çarşamba günü Ordu'dan gelen tatil haberi sonrası İstanbul, Erzincan, Konya ve diğer iller için tatil olup olmadığı takip ediliyor.

Yurdun bazı bölgelerinde etkisini artıran kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilip verilmeyeceği merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları sonrası birçok ilde öğrenciler ve öğretmenler, 4 Mart Çarşamba günü için valiliklerden yapılacak duyuruları yakından takip etmeye başladı.

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? (4 MART 2026)

Türkiye’nin doğu ve iç kesimlerinde etkili olan kar yağışı ile birlikte bazı bölgelerde buzlanma ve don olayları görülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre özellikle Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu’nun bazı kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Bu durum, eğitim faaliyetlerinin aksayıp aksamayacağına yönelik araştırmaları da artırdı.

Okullarda eğitime ara verilmesine ilişkin kararlar, illerdeki hava şartlarına bağlı olarak valilikler tarafından alınıyor. 4 Mart 2026 Çarşamba günü için Ordu'da Akkuş, Gölköy, Gürgentepe ilçelerindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, halk eğitimi merkezlerinde; 04 Mart 2026 Çarşamba günü 1 (bir) gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir.

Bugün okullar tatil mi? 4 Mart Çarşamba günü Valilik kararları takip ediliyor

ERZİNCAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Erzincan’da son günlerde etkili olan kar yağışı ve düşük sıcaklıklar nedeniyle eğitim durumuna ilişkin araştırmalar hız kazandı. Özellikle yüksek kesimlerde ve kırsal bölgelerde buzlanma riskinin artması, öğrenciler ve veliler tarafından valilikten yapılacak açıklamaların yakından takip edilmesine neden oluyor.

Ancak 4 Mart Çarşamba günü itibarıyla Erzincan Valiliği tarafından tüm il genelinde eğitime ara verildiğine dair resmi bir duyuru yapılmadı. Erzincan'da eğitim-öğretim faaliyetleri planlandığı gibi devam ediyor.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul’da hava sıcaklıklarının düşmesine rağmen kent genelinde eğitimi etkileyecek düzeyde yoğun kar yağışı beklenmiyor. Meteoroloji tahminlerine göre şehirde zaman zaman bulutlu hava ve yer yer sis etkili olabilir ancak eğitim faaliyetlerini durduracak bir hava koşulu öngörülmedi.

Bu nedenle 4 Mart Çarşamba günü için İstanbul Valiliği tarafından okulların tatil edildiğine dair bir açıklama bulunmuyor. Eğitim öğretim faaliyetlerinin planlanan şekilde devam etmesi bekleniyor.

KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan Konya’da da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyrettiği görülüyor. Özellikle gece saatlerinde don ve buzlanma riskinin artabileceği belirtiliyor. Bu nedenle öğrenciler ve veliler, Konya’da eğitime ara verilip verilmeyeceğini merak ediyor.

Ancak 4 Mart Çarşamba günü için Konya Valiliği tarafından eğitime ara verildiğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. İl genelinde okulların normal eğitim programına devam etmesi bekleniyor.

ORDU'DAN VALİLİK AÇIKLAMASI GELDİ

"İlimizin iç kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrasında oluşan yoğun buzlanma ve yarın beklenen kar yağışı nedeniyle;



Akkuş, Gölköy, Gürgentepe ilçelerimizdeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, halk eğitimi merkezlerinde;

04 Mart 2026 Çarşamba günü 1 (bir) gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir.



Eğitim-öğretime ara verilen ilçelerimizde; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personeller ile çocuğu kreş ve anasınıfına devam eden anneler aynı gün idari izinli sayılacaktır. (Sağlık, güvenlik, 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir)



Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

