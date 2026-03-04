Ünlü isimlerin yaşadığı Savoy Ulus Sitesi'nin yöneticisi Ceyhun Baş, yaklaşık 1 milyon doları zimmetine geçirip kaçmıştı. Aylar sonra yakalanan Ceyhun Baş'ın paraları eğlence ve kumarda harcadığı ortaya çıktı.

Zimmetine geçirdiği net paranın 38.5 milyon lira olduğu tespit edilen ve 24 Aralık'tan bu yana firari olan Ceyhun Baş, İstanbul'da yakalandı. Zimmetine geçirdiği paranın büyük kısmını kumarda ve eğlencede yediği öne sürülen yönetici, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ZARAR KARŞILANACAK

Sitenin yönetim kurulu başkanı Osman Çarmıklı, bu durumun yönetim zafiyetinden kaynaklandığını kabul edip, site yönetimi olarak 301 kat malikinin zararını karşılayacaklarını söyledi. Osman Çarmıklı, hafta sonu gerçekleşen kat malikleri toplantısında da sözünün arkasında durdu.

Sabah'ta yer alan habere göre Çarmıklı toplantıda Ceyhun Baş'ın yetkisinden fazla para çekmesine izin verilen bankalara dava açtıklarını, Baş'ın üzerine kayıtlı malları haczettirdiklerini, harcayamadığı paralara da el koydurduklarını belirtti.

Osman Çarmıklı, hiçbir şekilde bu durumun kat maliklerine yansıtılmayacağının sözünü de verdi.



