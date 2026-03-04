TOKİ sosyal konut projelerine başvuru yapan vatandaşlar, kura sonuçlarının ardından başvuru ücretinin iade sürecini araştırmaya başladı. Hak sahibi olamayan adaylar için yatırılan başvuru bedelinin nasıl geri alınacağı, nereden işlem yapılacağı ve iade sürecinin ne kadar süreceği merak ediliyor. TOKİ başvuru ücreti iade ekranı araştırılıyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen sosyal konut projelerinde kura çekilişlerinin tamamlanmasının ardından başvuru bedellerinin iade süreci gündeme geldi. Kurada hak sahibi olamayan vatandaşlar, yatırdıkları başvuru ücretinin hangi yöntemlerle geri alınabileceğini ve iade işlemlerinin nasıl yapılacağını araştırıyor.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADESİ NASIL ALINIR?

TOKİ sosyal konut projelerine başvuru sırasında yatırılan başvuru bedeli, kura çekilişi sonucunda hak sahibi olamayan vatandaşlara iade ediliyor. Bu kapsamda başvuru ücreti, kurada adı çıkmayan, başvurusu geçersiz sayılan ya da gerekli şartları taşımadığı belirlenen kişiler tarafından geri alınabiliyor.

İade işlemleri genellikle başvurunun yapıldığı banka aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar, başvuru sırasında kullanılan bilgilerle bankanın şubeleri, ATM’leri veya internet bankacılığı kanalları üzerinden başvuru ücretlerini geri alabiliyor. Ayrıca bazı durumlarda TOKİ’nin yönlendirdiği online iade ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası, cep telefonu ve IBAN bilgileri girilerek ödeme talebi oluşturulabiliyor.

TOKİ 5 BİN TL PARA İADESİ NE ZAMAN ALINIR?

TOKİ tarafından yapılan açıklamalara göre başvuru ücretinin iade süreci, kura çekilişinin tamamlanmasının ardından başlıyor. Kura çekilişi sonucu asil hak sahibi olarak kazanamayan kişilerin başvuru ücret iadeleri; TOKİ tarafından ilgili bankaya bildirildikten sonra en kısa sürede kişilerin bankada açık bulunan herhangi bir hesabına otomatik olarak iade ediliyor. Kurada hak sahibi olamayan vatandaşlar, kura tarihinden itibaren yaklaşık 5 iş günü sonra başvuru bedellerini geri alabiliyor.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADE EKRANI!

TOKİ başvuru ücreti iade işlemleri başvurunun yapıldığı bankaların internet sitelerinde özel iade ekranları da oluşturabiliyor. Bu ekran üzerinden işlem yapmak isteyen vatandaşların başvuru sırasında kullandıkları T.C. kimlik numarası, cep telefonu ve IBAN bilgilerini sisteme girmesi gerekiyor.

Online işlem yapamayan vatandaşlar ise ATM veya banka şubeleri aracılığıyla iade talebinde bulunabilir.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADE (HALKBANK)

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADE EKRANI! (EMLAK KONUT GYO)

