10 yaşındayken 5 ay içinde 250 felsefe kitabı okuduğunu açıklayarak tüm dikkatleri üzerine çeken ve bir dönem internette en çok aranan isimler arasında yer alan Atakan Kayalar, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. “Filozof Atakan” lakabıyla da bilinen Kayalar, yayımladığı bir videoyla yakın zamanda kendi sosyal medya hesabı üzerinden içerik üretmeye başlayacağını duyurdu.

Küçük yaşta felsefeye olan ilgisi ve kitaplara dair yorumlarıyla tanınan Atakan Kayalar, 10 yaşındayken yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti. Bir alışveriş merkezinde kitapları incelerken çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüleri sonrası kısa sürede Türkiye genelinde tanınan Kayalar, internet kullanıcılarının en çok araştırdığı isimlerden biri olmuştu.

DEĞİŞEN İMAJI DİKKAT ÇEKTİ

Aradan geçen 6 yılın ardından yeni bir video paylaşan Kayalar’ın değişen imajı dikkat çekti. Saçlarını uzattığı görülen Kayalar, kendi platformu üzerinden belirli konularda içerik üretmeye hazırlandığını duyurdu.

VİDEOLU İÇERİKLER ÜRETECEK

Açıklamasında “Merhaba değerli arkadaşlar… 6 yıl süren uzun bir aranın ardından tekrar beraberiz. Önümüzdeki süreçte belirli içerikler üretmeyi planlıyorum. Bu içerikleri bu hesap üzerinden paylaşacağım” dedi.

“HAYATIMDA CİDDİ DEĞİŞİMLER YAŞANDI”

Öte yandan 2 yıl önce TGRT Haber’e konuşan Atakan Kayalar “Neler yapıyorsun, hayatında neler değişti?” sorusuna şu şekilde cevap vermişti:

“Çok şey değişti, en son TGRT yayınına çıktığımdan beri hayatımda ciddi değişimler yaşandı. Bu değişimlerin olumlu anlamda yaşanması beni gerçekten hayatta farklı noktalara sürükledi. Ama genel olarak hedeflerim pek değişmiş durumda değil.”

EN BÜYÜK HEDEFİNİ AÇIKLAMIŞTI

“En büyük hedefin ne?” diye sorulan Filozof Atakan, “Tescilli bir üniversitede akademisyen olmak. Fizik gibi sayısal bir alanda ilerlemek istiyorum. Derslerim şu an başarılı. Şu an haftada birkaç kitap okuyorum. Kitaplarımın sayısını derslere ağırlık vermek için azalttım” demişti.

