18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü yaklaşırken öğrenciler, veliler ve çalışanlar “18 Mart resmi tatil mi, okullar tatil mi?” sorusunun cevabı araştırıyor. 2026 yılında Çarşamba gününe denk gelen bu anlamlı günün tatil takvimindeki yeri merak konusu oldu.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü her yıl Türkiye genelinde törenler ve etkinliklerle anılıyor. 2026 yılında 18 Mart tarihinin eğitim takvimi ve resmi tatil düzenlemeleriyle ise öğrenciler ve kamu çalışanları tarafından araştırılan konular arasında yer aldı.

18 MART 2026 RESMİ TATİL Mİ?

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, Türkiye’de önemli milli günlerden biri olarak kabul edilse de resmi tatil kapsamına girmiyor. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında 18 Mart günü resmi tatil olarak yer almıyor.

Bu nedenle normal şartlarda 18 Mart günü kamu kurumları, özel sektör iş yerleri ve resmi dairelerde mesai devam ediyor. Türkiye genelinde ise günün anlam ve önemine uygun olarak anma törenleri, resmi programlar ve çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Özellikle Çanakkale’de gerçekleştirilen törenler, her yıl devlet protokolü ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşiyor.

18 Mart 2026 resmi tatil mi, okul var mı? 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

18 MART OKULLAR TATİL Mİ?

18 Mart günü resmi tatil olmamasına rağmen 2026 yılı için ikinci dönem ara tatiline denk geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre ikinci dönem ara tatili 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında uygulanacak.

Bu nedenle 18 Mart 2026 tarihinde okullar resmi tatil kapsamında olmasa da ara tatil dönemine denk geldiği için öğrenciler için ders yapılmayacak. Öğrenciler bu tarihte okula gitmeyecek ancak okulların tatil olması 18 Mart kapsamına değil, eğitim takviminde yer alan ara tatil uygulaması nedeniyle olacak.

18 Mart 2026 resmi tatil mi, okul var mı? 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

RESMİ TATİL GÜNLERİ

Türkiye’de resmi tatil günleri Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında belirleniyor. Bu kanuna göre yıl içinde bazı ulusal ve dini bayramlar ile belirli günler resmi tatil olarak kabul ediliyor.

Resmi tatil günleri arasında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yer alıyor.

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlar ile 1 Ocak yılbaşı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü de resmi tatil kapsamında kabul ediliyor.

İLGİLİ HABERLER HABERLER Bugün okullar tatil mi? 4 Mart Çarşamba günü Valilik kararları takip ediliyor

Haberle İlgili Daha Fazlası