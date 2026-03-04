Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4'üncü ve son maçında RAMS Başakşehir'i deplasmanda 4-2 yenerek çeyrek finale yükselen Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, 3'üncü golü atan Paul Onuachu'nun performansını değerlendirdi. Tekke, "Tam bir profesyonel" diye bahsettiği Nijeryalı santrforun, bazen maçta istediklerinin çok azını yaptığını söyledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Fatih Terim Stadı'nda 4-2 kazandıkları RAMS Başakşehir karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fatih Tekke

"HER ANTRENMANDA YÜZDE 100'ÜNÜ VERİYOR"

48 yaşındaki çalıştırıcı, bir gazetecinin Paul Onuachu'nun son maçlardaki skorer performansına yönelik sorusuna, "Bence daha fazla gol atması lazım Onuachu'nun. Öyle bir oyuncu. Onuachu'nun antrenmanı her şeyiyle antrenman. Tam bir profesyonel antrenman. Onuachu her antrenmanda yüzde 100'nü veriyor" cevabını verdi.

Paul Onuachu

"BAZEN İSTEDİKLERİMİN ÇOK AZINI YAPIYOR"

Fatih Tekke, 24 maçta 20 gol ve 2 asist yapan oyuncusu hakkında, "Onuachu maçta istediklerimin bazen çok azını yapıyor, beni kızdırıyor ama antrenmanı yüzde 100. Gol atma isteği hep var. Saygıyı, alkışı hak ediyor. İlla gol atması gerekmiyor. O mücadeleyi verince bize geçiyor. Ona sahip olduğumuz için çok şanslıyız" dedi.

