Dar ve orta gelirli vatandaşları konut sahibi yapmayı hedefleyen 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında ödeme süreci merak konusu oldu. Başvuruların tamamlanmasının ardından kura aşaması süren projede ''TOKİ peşinat ne zaman ödenir, taksit ödemeleri ne zaman başlar?'' soruları gündeme geldi.

TOKİ kura sonuçları bir bir açıklanmaya devam ediyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen projede konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade ile satışa sunulacak. Peki, TOKİ peşinat ne zaman ödenir, taksit ödemeleri ne zaman başlar?

TOKİ PEŞİNAT NE ZAMAN ÖDENİR?

Projede hak sahibi olan vatanadaşlar konut belirleme kurasının ardından bankada Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacak. Peşinat ödemesi sözleşme imza sürecinde tahsil edilecek. Satış bedelinin yüzde 10’u oranındaki tutar yatırılmadan sözleşme işlemi tamamlanmayacak.

Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri kategorisinde yer alan hak sahipleri için de satış koşulu yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade şeklinde uygulanacak. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri için taksit başlangıcı ise farklı bir tarihe göre belirlenecek.

TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

TOKİ taksit ödemeleri sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden ay itibariyle başlatılacak. Yani sözleşme hangi ay imzalanırsa, bir sonraki ay ilk taksit ödemesi yapılacak.

Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri kategorisinde ise taksitler konut teslimini izleyen ay başlayacak.

TOKİ SÖZLEŞME NE ZAMAN İMZALANIR?

Hak sahibi belirleme ve konut belirleme kuralarının tamamlanmasının ardından konutu netleşen vatandaşlar için sözleşme takvimi ilan edilecek.

Belirlenen tarihlerde ilgili banka şubelerinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalanacak. Sözleşme sürecinde başvuru şartlarını kanıtlayan belgeler ibraz edilecek ve ödeme planı resmiyet kazanacak.

TOKİ İADESİ NE ZAMAN ALINIR?

Kura sonucunda hak sahibi olamayan vatandaşlar yatırdıkları başvuru bedelini kura tarihinden itibaren 5 iş günü sonra bankalardan geri alabilecek. Ayrıca başvuru bedelini iade alan kişilerin başvuruları iptal edilmiş sayılacak.

Asil ya da yedek hak sahibi olup daha sonra ücret iadesi talep edenlerin de hak sahipliği sona erecek.

