Muğla TOKİ kura çekilişi ile ilgili yeni gelişmeler vatandaşların gündeminde yer alıyor. Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Muğla’da inşa edilecek binlerce konut için yapılacak kura çekilişinin tarihi ve saati merak edilirken, kura sürecine katılmaya hak kazananların isim listesi de yayımlandı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen sosyal konut projeleri kapsamında Muğla’da yapılacak kura çekilişiyle ilgili takvimde değişiklik yaşandı. Bu kapsamda "Muğla TOKİ kura çekilişi ne zaman, saat kaçta" araştırılıyor.

MUĞLA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ tarafından Muğla’da gerçekleştirilecek konut projeleri kapsamında yapılacak kura çekilişi için yeni tarih açıklandı. TOKİ'nin duyurduğu 2-8 Mart TOKİ kura takvimine göre çekilişin 4 Mart 2026 Çarşamba günü yapılması planlanıyordu. TOKİ’nin resmi internet sitesinde yayımlanan güncel bilgilere göre kura çekilişi ileri bir tarihe alındı.

Güncellenen kura takvimine göre Muğla TOKİ kura çekimi 9 Mart 2026 Pazartesi günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek. Hak sahipliği belirleme kurası Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde noter huzurunda yapılacak. Çekiliş sonunda Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Muğla’da inşa edilecek 6 bin 417 konutun hak sahipleri belirlenmiş olacak.

Kura çekilişini takip etmek isteyen vatandaşlar için canlı yayın imkanı da sağlanıyor. TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre çekiliş, kurumun resmi YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayımlanacak.

TOKİ MUĞLA KURA ÇEKİLİŞİNE KATILMAYA HAK KAZANANLARIN İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI

TOKİ tarafından yürütülen sosyal konut projelerinde başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından kura çekilişine katılmaya hak kazanan adayların listesi yayımlandı. Başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar, isimlerinin kura listesinde yer alıp almadığını TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden kontrol edebiliyor.

Kura çekilişi tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahipleri listesi kamuoyuyla paylaşılacak. Sonuçlar hem TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden hem de e-Devlet sistemi aracılığıyla sorgulanabilecek. Başvuru yapan vatandaşlar T.C. kimlik numaraları ile sisteme giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kolayca öğrenebilecek.

500 BİN KONUT MUĞLA KURASI BAŞVURU KABUL VE RED LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

MUĞLA'DA HANGİ İLÇELERE, KAÇ KONUT YAPILACAK?

Muğla'da yapılacak 6 bin 417 konutun ilçelere göre dağılımı şu şekilde olacak:

Muğla Merkez (Menteşe) - 5400

Bodrum - 500

Fethiye - 150

Kavaklıdere - 50

Köyceğiz - 42

Milas - 200

Seydikemer - 75

