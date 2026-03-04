Gaziantep-Fenerbahçe maçında kimler eksik, Tedesco neden yok? İşte muhtemel ilk 11
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü hafta mücadelesinde deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. 4 Mart Çarşamba günü Gaziantep Stadı’nda oynanacak mücadele öncesi ''Gaziantep-Fenerbahçe maçında kimler eksik, Tedesco neden yok?'' merak ediliyor. İşte detaylar ve muhtemel ilk 11'ler...
Teknik direktör Domenico Tedesco'nun sağlık durumu maç öncesinde belirsizliğin odağında. Gaziantep-Fenerbahçe maçında kimler eksik, Tedesco neden yok merak edilirken teknik direktörün maçta yer alıp alamayacağına ilişkin detaylar da netlik kazandı.
GAZİANTEP-FENERBAHÇE MAÇINDA KİMLER EKSİK?
Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü haftasında Gaziantep FK deplasmanına 5 eksikle çıkacak.
Sarı-lacivertliler sakatlıkları nedeniyle Milan Skriniar, Edson Alvarez, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo’dan yoksun olacak.
TEDESCO NEDEN YOK?
Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, Antalyaspor maçından önce başlayan viral enfeksiyon ve yüksek ateş nedeniyle takımıyla birlikte olamadı.
Son idmanlarda da durumu iyiye gitmeyen Tedesco bu akşamki Gaziantep deplasmanında kulübede yer almayacağı belirtildi.
GAZİANTEP-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?
4 Mart Çarşamba günü Gaziantep Stadı’nda oynanacak Gaziantep-Fenerbahçe maçı saat 20.30’da ATV kanalından canlı yayınlanacak.
GAZİANTEP-FENERBAHÇE MUHTEMEL 11
Gaziantep FK: Burak Bozan, Nazım Sangare, Tayyip Talha Sanuç, Mujakic, Sorescu, Camara, Ogün Özçiçek, Maxim, Rodrigues, Bayo, Lungoyi
Fenerbahçe: Mert Günok, Mert Müldür, Yiğit Efe Demir, Oosterwolde, Brown, Fred, İsmail Yüksek, Nene, Oğuz Aydın, Musaba, Cherif