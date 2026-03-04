Slovak futbolcunun sakatlığı sonrası Fenerbahçe alabora oldu. Sarı lacivertliler tecrübeli stoperin yokluğunda Avrupa’ya veda ederken lig yarışında da ardı ardına darbeler aldı.

F.Bahçe’de defansın sigortası Milan Skriniar’ın sakatlığı sonrası rüzgâr ters döndü. Avrupa Ligi’nde Kadıköy’deki ilk maçta Nottingham Forest önünde sakatlanan futbolcu oyundan çıktıktan sonra takım iki gol yedi ve 3-0 mağlup oldu. Onun yokluğundaki rövanşta F.Bahçe iki farklı öndeyken yediği golle Avrupa’ya veda etti. Ligde de Kasımpaşa önünde galip durumda iken Guendouzi’nin büyük gafletinde yenen gol şampiyonluk yarışında ağır darbe oldu.

EDERSON’A KAFA İZNİ Mİ?

Antalyaspor’la yine Skriniar’ın yokluğunda berabere kalan sarı lacivertliler yarışta bir yara daha aldı. F.Bahçe son 15 günde gerek Avrupa’da gerekse ligde krize girdi. Öte yandan Tedesco’nun MR sonucu alınmadan, “Üç hafta yok” dediği kaleci Ederson’un Antalya maçında oynaması da soru işaretleri oluşturdu. Sambacının iki puan kaybedilen K.Paşa maçında ‘kafa izni’ yaptığı spekülasyonları İtalyan çalıştırıcı için güvensizliğe sebep oldu.

YÜZDE 50 JESTİ

Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig’de 8 Mart Pazar günü Samsunspor ile yapacağı maçta biletlerinde kadın, çocuk ve öğrenci taraftarlara yüzde 50 indirim yapılacağını açıkladı.

