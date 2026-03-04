CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek’e mal varlığını açıklaması için verdiği sürenin dolmasına rağmen yine top çevirdi.

BERAT TEMİZ - Özgür Özel, yeni tarih vererek gelecek haftayı işaret etti. Son tarihin 10 Mart olduğunu söyleyen Özel “Haftaya salı, mal varlığı ile ilgili beyanı teslim etmesinin son günü. İnşallah o gün o mal varlığına hep birlikte bir göz atacağız. Hiç kimse merak etmesin” ifadelerini kullandı.

Yine açıklayamadı! Özgür Özel, yeni tarih verdi

Özgür Özel’in verdiği söze rağmen sessizliğe bürünmesi kendi partisinde tepkilere neden olmuştu. Parti kurmayları, net bir tarih verilmesine rağmen açıklama yapılmamasının partiye zarar verdiğini savunmuştu.

BAKAN GÜRLEK'E MAL VARLIĞI BEYANI ÇAĞRISI

Adalet Bakanı Akın Gürlek’e mal varlığı beyanı çağrısı yapan Özel, Bakan Gürlek'in mal varlığı beyanını 10 Mart'a kadar bildirmesi gerektiğini öne sürerek, "Haftaya Salı mal varlığıyla ilgili beyanı teslim et, son günü. İnşallah o gün o mal varlığına birlikte bir göz atacağız" diyerek konunun takipçisi olacaklarını ifade etti.

