MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (MHR GYO), 2025 yılında 489 milyon lira kar elde etti.

Şirketin mali sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHR GYO Genel Müdürü Nurkan Kaçmaz, 2025 yılında kârlılıklarını, bir önceki yıla göre 4 kat artırdıklarını, büyümeyi, tamamen kendi öz kaynakları ile finanse ettiklerini de vurguladı.

Enflasyon düzeltmesine rağmen aktif toplamın 2024’e göre yüzde 10,5 artarak 10 milyar lirayı aştığını kaydeden Kaçmaz “2025, şirketimiz açısından yatırım odaklı dönüşüm ve büyüme yılı oldu.

Sermayemizi yüzde 50 artırdık. 2026’da da yeni projeler, operasyonel verimlilik, kârlılık artışı ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.



Haberle İlgili Daha Fazlası