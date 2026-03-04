ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ısrarı üzerine Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafel Talabani ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesud Barzani ile İran başta olmak üzere bölgedeki son durumu görüştü. KYB görüşmeyi doğrularken, Trump'ın, İran'da "rejimi devirmek" için bölgedeki silahlı milisleri destekleme planını gündeme aldığı ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafel Talabani ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesud Barzani ile yaptığı telefon görüşmesinde ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını ve İran'ın misillemelerini ele aldığı öne sürüldü.

Axios haber platformunun konuya ilişkin bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump, Talabani ve Barzani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump

Kaynaklar, görüşmelerde ABD ve İsrail’in İran'a yönelik saldırılarının gidişatı ve olası sonraki adımların ele alındığını ileri sürdü.

Söz konusu görüşmelerin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "aylar süren perde arkasındaki girişimlerinin" sonucu olduğunu savunan kaynaklar, "Genel kanı ve özellikle Netanyahu'nun görüşü, Kürtlerin ortaya çıkacağı, ayaklanacakları yönünde." değerlendirmesinde bulundu.

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafel Talabani ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesud Barzani

NETANYAHU ISRAR ETTİ

Kaynaklar, İran'a yönelik saldırılar ve rejim değişikliği çağrılarında "ısrarcı" olduğu belirtilen Netanyahu'nun, Beyaz Saray'daki bir toplantıda ilk kez "Kürtleri" Trump'a önerdiğini iddia etti.

Haberde, "Kürtlerin İran-Irak sınırı boyunca binlerce silahlı unsura sahip olduğu ve kontrol ettikleri stratejik bölgelerin savaşın gidişatı açısından önem taşıyabileceği" vurgulanarak, İsrail'in Suriye, Irak ve İran'daki bazı gruplarla uzun yıllara dayanan güvenlik ve istihbarat bağlarının bulunduğu hatırlatıldı.

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, söz konusu görüşmelere ilişkin soruya, "Başkan Trump son günlerde bölgedeki birçok müttefik ve ortakla temas halinde." cevabını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

KYB, GÖRÜŞMEYİ DOĞRULADI

rak’taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), ABD Başkanı Donald Trump’ın KYB lideri Bafel Talabani’yi ABD’nin savaştaki amacıyla ilgili bilgilendirdiğini duyurdu.

KYB’den yapılan yazılı açıklamaya göre Talabani ile ABD Başkanı Trump telefon görüşmesi yaptı.

Açıklamada, KYB Politbüro toplantısında Trump ile Talabani görüşmesinin konuşulduğu aktarıldı.

Buna göre, Trump, KYB’nin Irak’taki rolünü takdirle karşılayarak ABD’nin savaştaki amacıyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulunan Talabani, “Başkan Trump, ABD’nin amacının anlaşılması ve Irak ile ABD arasında güçlü bir işbirliğinin kurulmasına yönelik müzakerelerin yapılması için ortak desteğin verilmesine bir imkan sundu.” ifadelerini kullandı.

Netanyahu istedi Trump görüştü! Rejimi devirmek için 'milis' planı

TRUMP'IN, "REJİMİ DEVİRMEK" İÇİN SİLAHLI MİLİSLERİ DESTEKLEME PLANI

Trump'ın, İran'da "rejimi devirmek" için bölgedeki silahlı milisleri desteklemeye açık olduğu iddia edildi.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Başkan Trump'ın İran'a yönelik olası bir planına işaret edildi.

Haberde, ABD'li yetkililerin, Trump'ın "İran rejimini devirmek için" silaha sarılmaya hazır olan İran'daki milisleri desteklemeye açık olduğunu söylediği iddiasına yer verildi.

Trump'ın pazar günü Iraklı Kürt liderlerle görüştüğünü ve "Tahran'ın zayıflığından" yararlanarak kazanç elde edebilecek diğer yerel liderlerle de görüşmeye devam ettiğini belirten yetkililer, ABD Başkanı'nın rejim karşıtı gruplara olası silah, eğitim veya istihbarat desteği sağlayıp sağlamayacağı konularında ise henüz karar vermediğini aktardı.

